Canal 13 adelanta fuerte pelea en Palabra de Honor: «Flaite la h…»

La noche de este viernes, se emite un nuevo capítulo de Palabra de Honor, el que estuvo marcado por una actividad de talentos, que dejará una serie de conflictos. Todo partirá cuando a los reclutas se les encargue hacer un show sensual en pole dance con sus duplas.

Entre las presentaciones estarán Lorena Gálvez y Raimundo Cerda, que cerrarán con un apasionado beso, y Daniela Requena y Reina de Chile, que concluirán con un topless de la española.

Sin embargo, una que no mostrará interés es Rubí Galusky, quien dejará a Miguelito solo tras muchos ruegos de que se integrara a la actividad de Palabra de Honor. El comediante finalmente se presentará acompañado por todas las mujeres de la casa, pero las críticas a la polémica chiquilla no se harán esperar.

La pelea que dejó la escoba en Palabra de Honor

«Lo ha dejado tirado varias veces, siempre tiene algo, que la guata, que la pierna, que las ganas… ni la competencia la terminó. Es una falta de respeto, es poca empatía. Si no quieres está bien, pero no puedes dejar a tu compañero tirado al último minuto, eso es dar excusas. Para eso mejor te vas para tu casa y no vienes a un reality», opinará Lorena sobre Galusky.

Cuando Fanny le cuente a Rubí las palabras de Lorena, Galusky no tardará en enfrentarla. «¿Quién es Lorena? ¿Quién la conoce? No la he visto en ningún reality. Falta gente real aquí», comentará y le preguntará a Gálvez lo que dijo.

Pero, mientras Lorena se explique, Rubí realizará un grosero acto que impactará a todos los presentes. «No se puede, uno trata de dialogar pero está en un diferente nivel. Flaite la h…», dirá Lorena Gálvez sobre Galusky.