Vale Roth sorprende al confirmar su segundo embarazo: «No tenía planes»

El viernes pasado, la ex chica Yingo Vale Roth, reveló a través de sus redes sociales que está viviendo su segundo embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, la bailarina compartió un registro junto a su pareja, el dentista Miguel de la Fuente y junto a su pequeña hija Antonia, de un año y medio de vida. En el video se podía ver a la pareja feliz «Se agranda la familia. Qué mejor manera de terminar el año con esta noticia que nos tiene muy felices. Tengo exactamente 11 semanas más 5 días, el domingo cumplo tres meses». Escribió en su Instagram.

En sus videos, Vale contó que solo su grupo más íntimo de amigos sabía sobre su embarazo, pero que aun así, antes de hacerlo público. Empezó a recibir una serie de amenazas su Instagram de cuentas falsas, con mensajes de tipo «sabemos que estás embarazada, lo cuentas tú o lo contamos nosotros», relató.

La bailarina agregó que se está tratando su embarazo con el mismo doctor que trajo a Antonia al mundo, pero que en unos viajes que realizó, se tuvo que atender en una clínica fuera de Santiago, y desde ahí empezaron los mensajes.

Además, los rumores llegaron a los oídos de la periodista Cecilia Gutiérrez, quien le dijo a Vale que sabía que estaba embarazada, pero por lo delicado del tema no lo iba a revelar hasta que lo hiciera ella primero.

Valentina Roth habla sobre su segundo embarazo

En una reciente entrevista con LUN, la bailarina reveló detalles sobre su embarazo y como se enteró de este. «Yo soy super irregular, (con su ciclo menstrual) pero un día mi hermana fue a hacer contenido al gimnasio y le dije que me sentía rara, como cansada. Ahí me preguntó cuándo me debería llegar y yo le dije que el 12 y ya estábamos a 14. Hizo ‘mmm, estás embarazada’. Yo me reí, le dije ‘¿qué posibilidad hay?’, pero me entró el bichito y esa misma noche pedí un test (…) y bueno… sorpresa, si estaba embarazada».

Por otro lado, reveló que no estaba dentro de sus planes convertirse en madre nuevamente, «no tenía planes, siempre decía que quería un hijo porque no sabía si podía con dos, porque los primeros seis meses no dormí nada con la Antonia» admitió.

Para concluir, Vale reconoció que se ha sentido muy bien durante este proceso. “Lo que más tengo es sueño, siento que estoy cansada todo el día, pero sin náuseas ni mareos. La verdad mi rutina no ha cambiado mucho, sigo como siempre, solo que no entreno al cien porque no puedo hacer saltos ni quedar muy agitada porque si paso los 140 latidos por minuto, puede afectar a mi guagua al no llegarle suficiente oxígeno. Tengo que tomar menos café, cero bebidas energéticas y yo era buena, lo asumo, y lo demás sigue igual. Alcohol no tomaba ni una gota de alcohol hace siete meses”, cerró Vale Roth.