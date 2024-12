Nuevas revelaciones sobre las transferencias bancarias de María Elcira después de su desaparición

Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) destapó una serie de transferencias electrónicas efectuadas desde la cuenta de María Elcira Contreras, una adulta mayor de 86 años desaparecida hace siete meses en la comuna de Limache para el Día de la Madre. La adulta Mayor fue al baño y se le perdió el rasto.

Una de esas transferencias se realizó nueve días antes de comenzar la búsqueda.

El informe policial detalla que «el 21 de mayo de 2023, a las 22:03 horas, se realizó una transferencia electrónica de $420.000 desde la cuenta vista perteneciente a María Elcira, hacia la cuenta a nombre de Miryam Ramírez».

Posteriormente, se volvieron a realizar tres transferencias más: el 21 de junio con la suma de 421 mil pesos, el 23 de agosto con $842 mil pesos, para culminar el 20 de septiembre con una transferencia de $423 mil pesos.

Pero, ¿Quién es Miryam Ramírez?

El dinero fue a parar a manos de la nuera de la adulta mayor, Miryam Ramírez.

En una conversación con el matinal Contigo en la Mañana, la nieta de la adulta mayor, Carla Hernández, reveló «Yo sé que mi mamá tiene la administración de la pensión de mi abuela».

«Ella siempre le administró ese dinero. No tengo el detalle de las transferencias que se han hecho hasta ahora, pero sí sé que se han seguido haciendo» comentó.

Confesando que dicho dinero solo ha sido utilizado con fines de pagar gastos jurídicos. Destacando que la principal fuente de ingreso de María Elcira es su pensión.

Cabe recordar que el año pasado, la nuera salió hablando en televisión. En dicha transmisión, Miryam comentó el drama familiar que lleva cargando la familia desde el 12 de mayo. Comentando «esto no avanza, estamos muy consternados, yo esta semana he estado muy mal, he tenido que recurrir a las pastillas para dormir».

Además, dio a conocer un extraño mensaje que le reveló la adulta mayor antes de desaparecer.

«El sábado en la noche ella me llama y yo pienso que era por el Día de la Madre, pero me dice ‘no, es para otra cosa. ¿Sabes Myriam? Yo te quiero agradecer, porque han sido los años más bonitos los que yo he vivido junto a ti’. Ella vivía hace 18 años con nosotros, ella vio crecer a los niños«comentó.

«Yo después reflexioné y digo ¿Habrá sido una despedida? Aun así no estamos tranquilos, yo pienso que puede llegar todavía. Tengo esperanzas, pero a veces la pierdo», comentó.