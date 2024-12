Angustiosa búsqueda de chilena desaparecida en Miami: Preocupantes testimonios sobre su estado

Momentos de preocupación enfrenta la familia y los amigos de María de Los Ángeles Iturres Ruiz, una chilena de 30 años que lleva casi una semana desaparecida en Miami, Estados Unidos. Una reciente videollamada con ella no hizo más que intensificar la inquietud. María, originaria de El Quisco y madre de una niña, llegó a Estados Unidos a mediados de 2022. Desde su llegada, ha trabajado en diversos lugares como almacenes, restaurantes y bares. Según sus familiares y amigos, su última ubicación conocida fue en el vecindario de Allapattah. Aunque recientemente se logró establecer comunicación con ella, esta interacción generó más preguntas que respuestas.

La madre de la bailarina, Paula Ruiz, comentó a La Cuarta que en las últimas conversaciones que tuvo con su hija, la noto decaída, comentándole que estaba durmiendo en su auto porque estaba teniendo problemas con su pareja.

«Después del 4 de noviembre perdió contacto con todos, con su familia y amigas. Pero fue el jueves o viernes pasado cuando se encendieron las alarmas. Las amigas comenzaron a preocuparse porque se perdió todo tipo de contacto» agregó su madre.

La familia ya notificó a las autoridades, quienes estarían llevando a cabo investigaciones mientras paralelamente impulsan una campaña en redes sociales. Aunque ayer pudieron verla, aunque sea de forma virtual, la preocupación aumentó, y los esfuerzos por encontrarla no se detienen.

Teoría perturbadora: ¿Alguien tendría secuestrada a María de los Ángeles?

En medio de la búsqueda, ayer martes un primo logró comunicarse con María de Los Ángeles por videollamada; sin embargo, la inquietud solo creció. Su madre expresó su agradecimiento por haber confirmado que está con vida, pero su estado era muy extraño.

«La vimos y no estaba en muy buenas condiciones. Ya sabemos que está con vida, pero las condiciones en que se le vio no eran las óptimas. Estaba muy demacrada, ida, no tenía buena cara. No sé si algo podrían haberle dado», advirtió la mamá.

Su hipótesis es que podría estar bajo el control de una tercera persona. «Mi temor está en que la tengan retenida, porque justo se conectó ahora después de tanto tiempo. Al menos sabemos que está viva, hasta el día de ayer», expresó.

«Desconozco qué pudo haber desencadenado todo esto. No sé si alguien podría estar influyendo en ella, de mala manera, o podrían tenerla retenida, que estén afectando su pensamiento. Esa es una hipótesis que puedo manejar», alertó la progenitora.