Polémica participante de Palabra de Honor vuelve al reality: «Estuve presa por borracha»

Durante el capítulo de la noche de este jueves de Palabra de Honor, se vivirá el sorpresivo reingreso de una popular participante que, sin duda, dejará a todos conmocionados.

Estamos hablando ni más ni menos que de Rubí Galusky, la primera eliminada del reality. Al poco tiempo de su llegada, la recluta se volverá inseparable de Andrés Caniulef, a quien saludará con un beso en la boca.

Junto con esto, la chiquilla confesará que estuvo todo este tiempo en estado de shock por haber volado en helicóptero en el primer capítulo. «Casi me morí, estuve con trauma muy mal, pero me tomé unos copetes y se me pasó todo», revelará.

Ruby Galusky y su nuevo paso por Palabra de Honor

Luego, al conocer cómo se ve el reformatorio por dentro, Rubí Galusky comentará que parece una cárcel. «Yo sé cómo es una cárcel por dentro, estuve presa por borracha, una noche entera. Estaba re guapo el policía», contará.

Luego, a la hora de escoger a un recluta para que sea su dupla en el reality, Rubí optará por Fabio. “Siento que podemos hacer grandes cosas, en lo físico, lo emocional, todo”, explicará, sugerentemente, a lo que el español reaccionará riendo.

“Creo que me voy a matar de la risa con Rubí, es muy graciosa y le faltó por explotar. La voy a ayudar en lo que ella necesite”, sostendrá Agostini.

Oriana Marzoli, por su parte, intentará reclutar para su grupo a la recién llegada a Palabra de Honor. “Hay dos grupos muy marcados. A mí me conoces, al resto no, y sabes que yo no busco la pelea, me llegan. Pero se han pasado tres pueblos”, sostendrá Marzoli.