Miguelito sorprende tras explicar el motivo de ausencia en el regreso de «Detrás del muro»: «Me duele en el alma»

Hace algunos días se confirmó el retorno de «Detrás del muro». Recordado espacio de Morandé con Compañía que anteriormente se llamaba «El Muro».

Es importante mencionar que el espacio tuvo una exitosa presentación en la más reciente Teletón. En este sentido, en Chilevisión juntaron a diversos integrantes del programa y anunciaron que próximamente se podrá disfrutar de una nueva versión.

Dentro de los personajes que fueron confirmados para «Detrás del muro» se encuentra Kike Morandé, Belén Mora, Beto Espinoza, Francisco «Toto» Acuña, Patricio Fuentes, Paola Troncoso, María José Quiroz, Kurt Carrera, entre otros.

En este sentido, hubo una ausencia que ha llamado mucho la atención. Esta es la de Hans Malpartida, más conocido como Miguelito.

Miguelito explica su ausencia de «Detrás del Muro»

En el programa Podría ser Otra Cosa, Miguelito contó los motivos por los que se tuvo que restar del regreso del popular espacio a la televisión.

«No voy a estar en El Muro. Me duele en el alma también, me hubiera encantado estar», señaló el ex Tierra Brava, quien explicó que su ausencia se debe a compromisos laborales con el Cirque di Soleil.

«Ellos querían, si es que estuviera, que estuviera toda la temporada», indicó.

En este sentido, Miguelito señaló que las grabaciones de «Detrás del muro» se van a extender hasta marzo o abril. Sin embargo, él visitará el país entre los meses de enero y febrero. De este modo, solamente podría participar como invitado.

Además, el conocido comediante le dedicó unas palabras a Kike Morandé, quien liderará este programa de humor de Chilevisión.

«Me dio la oportunidad de trabajar 15 años con él en un programa tan exitoso», señaló.

Es importante señalar que Miguelito se encuentra trabajando en el Cirque du Soleil. De hecho, durante las últimas semanas fue parte de algunas funciones que se realizaron en México.

«Los sueños se cumplen. Estoy contento, mis más cercanos que me conocen sabían que uno de mis sueños profesionales y personales era trabajar en el Circo Du Soleil», reveló.