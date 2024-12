Naya Fácil confirma que va como invitada a Primer Plano: «He tenido rencillas con…»

La tarde de este miércoles comenzaron a circular las primeras especulaciones sobre la supuesta participación de Naya Fácil en Primer Plano, marcando así su debut en televisión, luego que se bajara a último minuto de ‘¿Ganar o Servir?’.

Es en este contexto que, a través de sus historias, la influencer confirmó que efectivamente va a participar del estelar, compartiendo detalles de cómo se estaba preparando e incluso un poco del backstage de la grabación.

Y ahora, es que Naya Fácil conversó con Tiempo X, donde aseguró que estaba más que emocionada de participar en Primer Plano, revelando que van a hablar de todas las polémicas que ha protagonizado en el último tiempo.

«Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que estoy en un panel de farándula… No puedo hablar mucho de lo que haré, pero estoy de invitada y se van a hablar de todas mis polémicas, no puedo decirte una en particular porque tengo contrato» comentó.

Naya Fácil va a enfrentar a una panelista

Por otro lado, Naya Fácil se refirió al enfrentamiento que tendrá con Patricia Maldonado, panelista del espacio, quien hace un par de años la criticó duramente, a raíz de la demanda en su contra por desnudarse en una iglesia.

«Empelotarse porque quiso decir ‘esto no puede ser lo que hicieron’, tuvo mil formas de hacerlo, pero no entrar a un lugar que para los católicos es sagrado, es una ofensa y una falta de respeto. Ahora las explicaciones están demás, están demás porque ya la caga de la mando», es parte de lo que señaló.

Frente a esto, es que Naya Fácil afirmó: «Sí, he tenido rencillas con Paty Maldonado. Voy dispuesta a enfrentarla, a encararla y a que me conozcan como soy realmente, pero voy con la mejor de las ondas, no voy a pelear».