Esta es la razón por la que Michelle Carvalho no asistirá a la gala del Festival de Viña 2025

Luego de ser la flamante ganadora de Gran Hermano, Michelle Carvalho es sin duda uno de los personajes más cotizados en la televisión.

En ese contexto, la influencer utilizó sus redes sociales para revelar que recibió la invitación para la gala de del Festival de Viña del Mar. Sin embargo, no asistirá al evento.

Fue mediante la caja de preguntas de Instagram, que sus seguidores le preguntaron, y ella respondió a través de sus historias.

No asistirá a la Gala del Festival de Viña

«Sí, sí me invitaron, pero no asistiré. Estoy agradecida de Mega que me invitó y me consideró para el docureality que están preparando, pero lastimosamente tuve que rechazar. Espero que todo salga lindo», respondió a la primera pregunta.

¿Por qué rechazó la invitación? Fue la pregunta de otro de sus seguidores. La brasileña comentó que «Actualmente, tengo la fortuna de poder elegir con quién trabajar y a qué evento asistir. Como lo mencione, no quisimos tomar el ofrecimiento del docureality de Mega ya que por agenda se me era imposible cumplir con ese compromiso», enfatizó Michelle Carvalho.

Si tenía relación con su contrato con Chilevisión, señaló que ya esta liberada de la señal televisiva, y que incluso, es probable que se venga algo nuevo con el canal, pero que «será muy puntual», cerró.

