«De verdad fuiste y serás mi gran amor, mi compañera que me acompañó a todo lugar, a fiestas, a la televisión, me entregaste los días más felices de mi vida»

El pasado viernes, la influencer y ex participante de reality show utilizó sus redes sociales para compartir una triste noticia: el fallecimiento de su querida mascota, una perrita llamada Mimi.

A través de una publicación, donde incluyó una foto junto a ella, expresó su pesar por la pérdida. «Mi querida Mimi hoy es el día más triste, la vejez fue llegando de a poco cada día eran menos los juegos verte así fue uno de mis grandes dolores y saber que ya no estarás más conmigo es inimaginable. Sé que en un tiempo más volveremos a estar juntas», comenzó escribiendo en su mensaje.

También añadió: «De verdad fuiste y serás mi gran amor, mi compañera que me acompañó a todo lugar, a fiestas, a la televisión me entregaste mis días más felices de mi vida, estuviste en mis fracasos, en mis logros. Tú eras mi felicidad, no había nada que me hiciera más feliz que tú».

La ex concursante de Gran Hermano no ocultó su tristeza ante la partida de Mimi. «Hoy te dejo partir con el dolor más grande de mi alma. Has dejado huellas imborrables en nuestros corazones y recuerdos que guardaremos por siempre».

«Descansa en paz, fiel amiga. Me hubiese gustado que tu último día fuera diferente, pero no lo vi venir, perdóname. Te amaré hoy y siempre», concluyó Ignacia Michelson.

Las reacciones de los seguidores de Ignacia Michelson

Rápidamente, seguidores y amigos de Ignacia le enviaron mensajes de apoyo y consuelo.

«Amiga querida te abrazo con el alma y pensar que el finde lo pasamos increíble con la Mimi… mucha fuerza y ánimo, ella tuvo la mejor madre del mundo. Siempre hiciste lo mejor por ella«, escribió una persona.

«Mimi fue más que feliz a tu lado, pero necesitaba descansar, estaba muy cansada. Está agradecida de la vida que le diste y te esperará. Hay vida más allá de la muerte, llora y sufre todo lo que necesites, pero ten fe de que esto no termina aquí. Un abrazo enorme», comentó otra.

«Lo siento tanto, pero quédate con los lindos recuerdos de las aventuras que vivieron juntas porque eso te hará recordar el amor incondicional que siempre tendrás para ella y que, obvio, es mutuo. Ahora tienes un angelito que te cuidará por siempre. Te mando un abrazo enorme», añadió otro seguidor.