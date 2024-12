En medio de rumores de romance: Américo dedica coqueta canción a Yamila Reyna en su cumpleaños

Hace algunas semanas comenzó a circular un fuerte rumor sobre un nuevo romance en la televisión chilena. Se trata de Américo y Yamila Reyna, a quienes han visto juntos en varias ocasiones, ya sea en eventos o caminando por la ciudad.

Es frente a esto que, ahora los rumores solo crecieron luego de que el cantante estuviera presente en la celebración del cumpleaños de la argentina, quien lo celebró este domingo, acompañada de varios amigos actores como Rodrigo Muñoz, Antonella Ríos y los comediantes León Murillo y Rodrigo González.

Pero sin duda que Américo se robó la película entre todos los invitados, pues como se puede ver en los registros que compartió la propia Yamila Reyna en sus historias de Instagram, decidió dedicarle ni más ni menos que su canción ‘El Embrujo’.

Resulta que mientras el artista nacional interpretaba su éxito, uno de los invitados al cumpleaños gritó: «¡que viva el amor!», dando aún más evidencia de que los tortolitos estarían viviendo su romance más que felices.

El romance de Américo y Yamila Reyna

Hay que recordar que Cecilia Gutiérrez fue la primera en revelar el acercamiento entre la pareja, al señalar que «hoy (domingo) vieron paseando en el Parque Bicentenario a Yamila Reyna y Américo. Estaban con el perrito de él», además de agregar: «El miércoles también estaban en el evento de Barandarian».

Por su parte, Michael Roldán también se refirió al tema, señalando que «yo en este caso me traté de comunicar con los dos. Américo, todavía estoy esperando que me conteste de la otra vez. Yamila tampoco me contestó».

«Tengo entendido que estaríamos en condiciones de asegurar acá que esas imágenes corresponden -según mi reporteo- a que ellos están en un romance 100% real», continuó el periodista, junto con señalar: «Me hablan de una relación de aproximadamente dos meses. No estamos hablando de una o dos semanas».