Julio César Rodríguez arremete contra Mega por parrilla del Festival de Viña 2025: «¿Anuncian a estos?»

Hace algunos días se confirmó a casi toda la parrilla del Festival de Viña 2025, lo que sin duda generó una serie de comentarios, con parte del público criticando la elección de artistas, muchos de los cuales ya se han presentado en varias ocasiones.

Es en este contexto que, en su programa por YouTube ‘Seré Weón’, Julio César Rodríguez entró a la conversación sobre la nueva edición del certamen, sin guardarse nada al momento de criticar a Mega por toda la parafernalia que hicieron para el anuncio.

Julio César Rodríguez sin filtro en contra de Mega

«La personalidad de Mega para hacer dos programas especiales para anunciar los artistas de Viña, ¿y anuncian a estos? O sea, si tú haces un programa especial es porque vas a anunciar a Shakira o a Sting», comenzó señalando el periodista.

Siguiendo por esta línea, Julio César Rodríguez afirmó que este «grupo de artistas, casi todos han venido al Movistar Arena dos o tres veces este año… Bacilos, la gente creía que ya no existía, de hecho, un amigo me dijo que ellos ya se separaron hace mucho tiempo» y que llegan «sin ninguna canción nueva».

«Morat ha venido como 70 veces a Chile, a Sebastián Yatra llévenlo a Club Amanda a tocar, Bacilos que vaya al Caupolicán», señaló sobre los artistas confirmados para el Festival de Viña 2025.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Julio César Rodríguez aprovechó de repasar a los humoristas que dirán presente en la Quinta Vergara, especialmente en el caso de George Harris, comediante venezolano que llega con polémica. «Cuando yo leí dije George Harrison está vivo y lo trae Viña resucitado, y me dio como una cosa… onda, el poder de Mega», haciendo referencia al miembro de The Beatles.

De todas formas, JC destacó a algunos artistas, como el caso de Duki, a quien consideró como «algo bueno», al igual Eladio Carrión, pero que «igual viene todos los años».

Para cerrar, el animador de CHV señaló que «no entiendo (…) Encuentro que es una parrilla bastante discreta para el primer festival de Mega donde yo creo que todos, y lo digo en muy buena onda, esperábamos mucho más».