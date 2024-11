Neme sorprendió como Chayanne en la Teletón y entregó el secreto de su buen estado físico: «Es un resultado de…»

La Teletón 2024 ha contado con numerosas presentaciones de reconocidos personajes de la televisión. Uno de ellos fue José Antonio Neme, quien maravilló con una imitación de Chayanne.

Al ritmo de Fiesta en América, el comunicador sacó sus mejores pasos para prender al público, quien necesitaba mucha energía a las 04:00 am, horario donde diversas personalidades del espectáculo se unieron a las imitaciones de artistas de talla mundial.

Con una peluca y camisa roja, Neme realizó una brillante presentación. «No es el mejor Chayanne, pero es por los niños de la Teletón», señaló, ganándose la ovación del Teatro.

Además, en conversación con ADN, el periodista agregó que: «Mira, en realidad era Luciano Bello. Una mezcla entre Luciano Bello y Lazlo California. Pero nada, era una humorada y lo pasamos bien. Y ojalá la gente se entusiasme y se mantenga conectada con la Teletón y vaya, y colabore, de eso se trata».

«Ya no tengo nada que ocultar, ya lo he dado todo, lo he regalado, lo he subastado, lo he donado, no tengo nada», comentó luego de abrir su camisa, causando la risa de los asistentes.

Tras destapada presentación: Este es el secreto de Neme para tener buen estado físico

Para concluir, en conversación con el medio antes mencionado, Neme reveló el secreto de su buen estado físico. «La verdad es que nada, pues yo siempre he hecho harto deporte, soy súper estricto en mi alimentación. Entonces es como un resultado poco de eso. Igual me esfuerzo, igual me cuido, trato de comer bien, de descansar en la medida lo posible», comentó.

Los cibernautas rápidamente se expresaron en redes sociales, frente a esto, el periodista señaló que «Yo creo que me parecía un poquito más como a Romané que a Chayanne, pero todo tiene que ver con una causa bien noble, así que eso. Y tampoco tengo como mucho pudor conmigo, entonces me río de mí mismo, me da lo mismo la verdad» cerró.

También puedes leer en Radio Corazón: Esta es la parrilla completa de artistas para este viernes 8 y sábado 9 de noviembre en la Teletón 2024