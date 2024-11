«Prefiero no saber nada»: Daniela Aránguiz revela el consejo que le dio a Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz volvió a hablar brevemente sobre su relación con Jorge Valdivia, esto luego de que llegara a visitarlo por el cumpleaños de uno de sus hijos en común, a un día de la segunda formalización por violación en contra del exfutbolista.

Como era de esperar, en su programa ‘Sígueme’, no podían quedar ajenos al tema, así que cuando le preguntaron su opinión, la opinóloga dejó en claro que no quiere hablar sobre el tema legal, pero como madre, valora que no vuelva a la prisión preventiva.

«Trato de no involucrarme mucho en este tema, porque ya me han involucrado mucho y siento que esta mochila no es mía (…) Yo te puedo hablar de la parte de mamá, y como mamá me deja muy tranquila la medida que se tomó, porque eso ayuda a que mis hijos tengan una relación diaria con él. Que los pueda ir a buscar o a dejar al colegio», afirmó.

Pero en el momento en que Gissella Gallardo quiso hacerle una pregunta más con relación al caso de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz no dudó en aclararle los puntos. «Mira Gi, te lo digo con mucho cariño. Yo no estoy aquí para que me hagan una entrevista porque, como dije, no me voy a entremeter en cosas que a mí no me corresponden. Prefiero no saber nada».

«Yo no tengo contacto con la abogada de Jorge, sólo hablamos como papás, le deseo lo mejor y que se aclare este problema, porque todo lo que le perjudique a él le perjudica a mis hijos y si eso pasa, me llega a mí», lanzó.

El consejo de Daniela Aránguiz a Jorge Valdivia

Por otro lado, Daniela Aránguiz aprovechó de desmentir una información sobre la millonaria cifra que estaría pagando el comentarista deportivo por su defensa. «Yo creo que eso es una falta de respeto. Hablar de plata y contratos a los que no tienes acceso. Y eso yo lo puedo desmentir. De eso sí sé y no es así. Esas cifras están demasiado infladas (…) Es muy irresponsable que afirmen cosas que quizás no son».

Ya para cerrar, dio a conocer el importante consejo que le dio a su exesposo y que al parecer escuchó. «Yo se lo di, yo le dije que mejor no hablara, obvio. Yo creo que cuando las cosas están claras, hay que hablarlas. Pero mientras que las cosas estén en una investigación, lo mejor es mantener silencio y estar resguardados».