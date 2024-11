La reconciliación de Botota Fox y Andrés Caniulef tras ocho años en Palabra de Honor: «Me forzaste a enfrentarme a una realidad»

Este domingo se estrenó el primer capítulo de Palabra de Honor, el que estuvo marcado por varios momentos de impacto. Siendo uno de estos, protagonizado ni más ni menos que por Botota Fox y uno de los participantes.

Se trata de Andrés Caniulef, con quien tuvo un duro conflicto en 2016, cuando ambos participaban en SQP. En ese momento el transformista le preguntó en vivo «¿Eres gay?» Frente a lo cual, tras un momento de silencio, respondió: «Sí, soy gay».

Hay que recordar que en ese momento, el periodista no había revelado públicamente su orientación sexual, lo que resultó en un complejo momento. Frente a esto es que, a ocho años del incidente, decidió hacer una sentida reflexión al elegir raparse el pelo.

«Yo, desde el día que reconocí mi homosexualidad en la tele, he recibido puro cariño y muchos abrazos de papás y mamás, que me han dicho que gracias a esa confesión, se acercaron a sus hijos», comenzó relatando Andrés Caniulef.

Tras esto, se refirió a la distancia que tomó del mundo militar, pensando que su padre, exuniformado, no aceptaría su homosexualidad. «Sentía que mi papá no me iba a querer, y fue todo lo contrario, el que hizo la distancia, siempre fui yo».

Junto con lo que Andrés Caniulef agregó: «El universo me puso aquí, esto es el momento de cerrar un ciclo súper bonito que estoy viviendo en mi vida. Por primera vez me siento pleno y bien. Estas lágrimas son de alegría, porque yo sé que le estoy dando un regalo muy lindo mi papá, y a mí».

La reconciliación de Andrés Caniulef y Botota Fox

A raíz de su emotiva reflexión, Botota Fox, quien es la sargento de Palabra de Honor, aprovechó de hacer su mea culpa. «Yo fui la que le preguntó (por su orientación sexual)».

«Yo nunca culpé a la Botota, yo sé que no lo hizo con maldad. Me forzaste a enfrentarme a una realidad con mi familia, a la que no estaba preparado en ese momento, pero que tenía que ser», le respondió Andrés Caniulef.

De todas formas, el transformista aprovechó de pedirle perdón. «Te ofrezco disculpas si en ese minuto te sentiste mal, yo sé que fue así…» Mientras que el comunicador le dijo «Nunca sentí que fueras responsable». Cerrando el momento con un sentido abrazo.