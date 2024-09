Ex chica Mekano impacta al revelar la millonaria cifra que ganó en su debut en plataforma para adultos

Tiempo atrás te contamos que una recordada ex chica Mekano tomó la decisión de unirse de manera exclusiva a Onfayer, una nueva plataforma de venta de contenido para adultos, con el fin de costear los gastos médicos tras sufrir una brutal golpiza por parte de unos arrendatarios en 2022.

Estamos hablando de Romina Sáez, quien al anunciarse su llegada, señaló que «he vivido un momento complicado, ya sea por mis operaciones o los juicios, entonces necesito facturar. Y si lo puedo hacer con mi imagen, por qué no. Tengo que aprovechar que, si bien sigo trabajando como abogada, aún tengo mi imagen. ¿Por qué no ocuparla?».

«Tengo tres intervenciones (en el rostro), falta una última todavía, y para todo se necesita plata. Después me gustaría ver si puedo arreglar un poco más. Por ahora estoy con procedimiento no invasivos para poder hacer las fotografías, estoy en un período de aceptación», es parte de lo que comentó la abogada de 43 años.

El éxito de Romina Sáez con la venta de contenido

Es en este contexto que, ya pasadas unas semanas desde que se unió a Onfayer, Romina Sáez conversó con Las Últimas Noticias, donde reveló que en muy poco tiempo ha tenido un éxito que no se esperaba.

«Un día me metí a ver y tenía 3 millones de pesos, luego 4 millones. Ha sido muy espectacular. Ahora mismo he sacado la cuenta y equivale a 10 millones de pesos», relató la ex chica Mekano.

De todas formas, confesó que sus gastos hospitalarios llegan a los 40 millones de pesos, sumado a una nueva intervención. Pero de todas formas cree que todo irá bien. «Siento que estoy saliendo adelante porque me ha ido muy bien. El dinero por Onfayer complementa mis ingresos como abogada».

Por otro lado, Romina Sáez cree que su éxito se debe al su antiguo paso por la televisión. «En la época en que trabajaba en Mekano hice muchas fotos y calendarios en traje de baño. Han pasado 20 años y la gente tiene la curiosidad de saber cómo uno se ve. Yo creo que este resultado tan positivo se debe a un boom del momento y puede mantenerse o bajar».

Aunque un detalle que le llamó la atención, es que parte de sus seguidores son mujeres. «Me envían su apoyo y algunas me han dicho que también han sufrido agresiones de hombres».