Conocida chica reality es la nueva confirmada de Palabra de Honor: «Me rebelé contra el universo»

Aunque Palabra de Honor se estrenó hace un par de semanas, todavía sigue lanzando bombitas. Pues hace unos minutos, se confirmó el ingreso de una conocida chica reality española que vendrá a encender la convivencia del reformatorio militar.

Se trata de Daniela Requena, periodista sevillana de 32 años que colabora en la revista Marie Claire y que trabaja en el canal Telecinco de la televisión española. Además, es autora de un libro titulado ‘Mamá, soy mujer’, donde habla de su proceso de transición y su cambio de sexo.

«Yo desde que tenía cuatro años me sentía mujer. A los 16 años lo verbalicé por primera vez y a los 20 me mudé a Madrid a la universidad, y de ahí florecí como una mariposa, como una rosa», explica la periodista.

Tras pasar un tiempo viviendo una doble vida, estudiando como hombre de día y saliendo de fiesta de mujer de noche, Daniela decidió empezar su proceso hormonal. A los 23 años se fue a Nueva York para juntar dinero, y a su regreso se operó para completar el cambio. «Me convertí en la mejor versión de mí misma, la versión que yo siempre he deseado ser».

¿Qué espera de su paso por Palabra de Honor?

Palabra de Honor, se trata de su tercer reality tras los programas hispanos ‘Pesadilla en el paraíso’ y ‘La granja de los famosos’, por lo que está muy entusiasmada. «No hay nadie más rebelde que yo, porque me rebelé contra el universo, contra la vida, y me convertí en quien yo siempre he querido ser. La vida me puso un pulso y se lo gané, y dije ‘no, yo voy a ser quien yo quiero ser’».

A lo anterior, añade que «no soy nada conformista, tengo mucho carácter y estoy segura que las órdenes las voy a poner yo. Lo que más me preocupa es la vestimenta, pero ya encontraré la forma de cortarme la camiseta o algo para hacer de un uniforme militar lo más sexy posible».

También dice querer marcar un precedente con su presencia en Palabra de Honor. «Creo que los realities ya tenían transformistas, y ahora necesitaban una presencia trans. Hay un estigma social que nos vincula siempre a la noche, a la prostitución, al espectáculo, y esta es una oportunidad de, además de disfrutar la experiencia, poder visibilizar a la comunidad trans, y que la gente entienda qué es ser trans, y yo lo explicaré con total naturalidad».