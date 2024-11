Gonzalo Cáceres aclara su ausencia en reunión de El Muro: «Quería que yo fuera, pero…»

Sin duda que ‘El Muro’ se convirtió en uno de los momentos más comentados de la Teletón. Pues además de ser el regreso del recordado espacio de Morandé con Compañía, también dejó varias polémicas por las ausencias de algunos miembros.

Y uno que no estuvo presente en este esperado reencuentro fue Gonzalo Cáceres, quien en varias ocasiones participó como invitado del segmento. Es en este contexto que, durante su participación en ‘Todo va a estar bien’, afirmó que «vi la Teletón y vi El Muro. Mucha gente decía que me echaba de menos».

Frente a esto es que Eduardo de la Iglesia, conductor del programa de Vía X le consultó: «Les fue increíble. ¿Te hubiese gustado estar? ¿Por qué no estuviste?».

Gonzalo Cáceres y su ausencia de El Muro

«No, no me llamaron tampoco… bueno, un amigo mío, Patito Fuentes (Pato de El Muro), quería que yo fuera, pero no… yo creo que El Muro es amoroso, pero para el momento», afirmó Gonzalo Cáceres.

Siguiendo por esta línea, relató que «el Pato me dijo ‘voy a hablar, porque yo quiero que vayas’, pero parece que no, no pasó nada. Si quieren verme en El Muro que miren la Internet porque está lleno».

Y con relación a un posible regreso del querido espacio, Gonzalo Cáceres no quiso ser muy optimista. «No sé, creo que la gente se entretuvo mucho, pero habría que hacer una renovación muy distinta».

«Ha cambiado mucho la juventud… Lo que pasa es que fue casi el único número de humor que hubo», cerró la conocida figura televisiva.