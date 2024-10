Reconocida periodista de CHV anuncia su llegada a plataforma de contenido para adultos

En el último tiempo, la venta de contenido para adultos se ha convertido en un negocio rentable para las figuras de la TV. Frente a esto es que, en las últimas horas, una conocida periodista de CHV Noticias anunció su decisión de sumarse a esta tendencia.

Estamos hablando de María Paz Arancibia, quien lleva más de 10 años trabajando en el noticiero de la señal privada y reveló a través de sus redes sociales que abrió su perfil en Arsmate, plataforma chilena que funciona muy similar a OnlyFans.

Periodista de CHV se suma a la venta de contenido para adultos

«Estaba pensando acá en mi puesto de trabajo y quiero hacer crecer esta comunidad que tengo con mis seguidores, que estoy cachando que la mayoría son ‘ellos’», comenzó señalando la periodista de CHV.

Siguiendo por esta línea, agregó en su cuenta de Instagram que «hay tres cosas que hago bien en público, porque hay otras cosas que hago bien, pero no en público. Yo creo que me visto bien, bailo bien y comunico bien, así que voy a empezar a hacer muchas cositas así».

«Me divierto mucho con ustedes, pese a que tengo un trabajo muy demandante, trabajo en un medio de comunicación masivo, en las noticias, pero esto me genera mucho placer, me genera mucho goce y me divierte. Es una forma sana de escape», continuó María Paz Arancibia, antes de confirmar su decisión de sumarse a la venta de contenido para adultos.

Por último, la periodista de CHV anunció: «Ya, chiquillos, llegó el momento: compartí mi link de Arsmate, que es algo que venía pensando, porque soy muy exhibicionista y me gusta mostrarme. Un montón de gente me decía ‘por qué estai mostrando esto por amor al arte’, entonces ya no lo voy a hacer por amor al arte».

Tras esto, es que María Paz compartió algunos registros, dando un adelanto de lo que pueden encontrar en su perfil.