Polola de Marcianeke cuenta la firme de su reconciliación: «Siempre lo he amado»

No cabe duda que la relación de Marcianeke y Anaís Vilches ha sido una de las más controvertidas, pues han terminado en varias ocasiones, con acusaciones de violencia intrafamiliar entremedio e incluso la pérdida de un embarazo en mayo pasado.

Pero al parecer ahora está todo bien entre los tortolitos, tanto así, que incluso se confirmó que los tortolitos entraron juntos a Palabra de Honor. Pero de acuerdo a las filtraciones, ya salieron del encierro tras una fuerte discusión con Oriana Marzoli.

Es en este contexto que, previo al estreno del reality de Canal 13, es que Anaís Vilches conversó con LUN, donde afirmó que ella es la que dio el primer paso para la reconciliación con Marcianeke.

La reconciliación de Anaís y Marcianeke

«Yo siempre lo he amado. Yo lo busqué para el reencuentro y no me costó, al tiro se dio (…) En un inicio nos juntamos para conversar porque teníamos una conversación pendiente, no para volver, y después de eso no nos separamos más», aseguró.

Por otro lado, Anaís aseguró que sus seguidores se mostraron más que felices por su regreso. «Fue impactante, pero mucha gente estaba muy feliz, me escribían ‘ay, qué rico que volvieron’. Siempre he tenido fans en la relación. Nosotros estamos juntos desde sus inicios».

Siguiendo por esta línea, la polola de Marcianeke asegura que esta transformación también se relaciona con un cambio propio de actitud, ya que ahora prefiere «evitar los cahuines y la mala onda».

«Ya no ando metida en cahuines, no pesco la mala onda. Antes, cuando hablaban mal de mí, siempre salía a defenderme porque no me gusta que hagan eso, entonces por ahí se formaban discusiones y cahuines», cerró.