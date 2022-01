El particular mensaje de Marcianeke tras quiebre con su polola La polémica de nuevo se armó en torno a Marcianeke, esto luego de que se conociera el quiebre con su polola, quien lo peló con todo.

Desde este martes que Marcianeke está nuevamente en medio de la polémica, esto luego de que su ex polola publicara un corto pero conciso mensaje en el que señalaba que habían terminado su relación.

«Gracias Dios por romperme las cadenas del infierno en las que me tenía este hombre jaja. Si no me quieres, yo tampoco» es parte de lo que escribió Anaís Vilches en un primer momento en su cuenta de Instagram.

Esto de inmediato generó una ola de especulaciones en redes sociales, donde muchos aseguraban que los motivos del quiebre estaban relacionados con episodios de violencia entre ambos.

Pero al poco tiempo la propia ex de Marcianeke saltó al ataque con un extenso texto donde no se guarda nada en contra del artista urbano e incluso asegura que fue víctima de violencia psicológica.

«Perro cu… mal agradecido, ahora se te subieron los humitos a la cabeza se te olvida cuando te decían bolsianeke y te pagaba hasta los vicios tuyos pa’ que no anduvieras pato. Toda mi plata me la gastaba con vo’ para que ahora toda esta gente me venga a decir aprovechadora a mí» señala la chiquilla.

Junto con lo que agrega: «Te ayudé a surgir, te ayudé a que salieras adelante y que te pusieras para lo tuyo porque siempre te lleve fe y ahora te vení a descartar porque siempre te lleve fe y ahora te veni a descartar porque te pegué unos manotazos porque me sacaste de quicio, que we… queriai’ que me pegara yo, como lo hacías tú cuando no me dejabas irme».

El mensaje de Marcianeke

«Corrigiendo mis errores perdí hasta mi orgullo de mujer, me basureaste, hasta me trataste mal cuando te pedí una cosa que necesitaba porque nunca me dejaste trabajar, solo querías que fuera tu polola, la que se quedaba en la casa y me querías solo para la cama» cerró la chiquilla.

Pese a que Marcianeke no se ha referido directamente a la situación, hace poco compartió un particular mensaje en sus historias de Instagram, el cual muchos interpretaron como que tenía relación con su reciente quiebre.

«Se te nota el cansancio en tus ojitos, pero insistes en que todo está bien» se puede leer en una fotografía que publicó, la cual simplemente acompañó con las palabras: «Todo bien, positivo».