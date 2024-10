Polémico periodista de farándula es el nuevo confirmado de Palabra de Honor: «Voy a ser la piraña devoradora de este reality»

Tan solo unos minutos atrás, Canal 13 confirmó a un nuevo recluta que dirá presente en Palabra de Honor, el reality que llega a reemplazar a ‘¿Ganar o Servir?’, y que sin duda promete dejar la escoba entre sus compañeros.

En esta ocasión se trata de un polémico periodista de farándula que en esta ocasión estará del otro lado de la noticia. Estamos hablando ni más ni menos que de Sergio Rojas, conductor de ‘Que te lo digo’.

Sobre su llegada a Palabra de Honor, afirma que «siempre me ha picado el bichito de estar dentro de un reality, pero debe ser porque afuera vivo en un reality constante (ríe). Como siempre estoy con gente tan loca, dije ¿cuál es la diferencia entre estar afuera que adentro con gente así?».

«Yo creo que no voy a enfrentar a nadie, creo que ellos van a enfrentarme a mí. Además que yo tengo una filosofía de vida que me río de mí mismo y también de estos personajes, porque finalmente nada es terrible. Yo me río de todo esto, a nadie se le va la vida por un cahuín», continúa Sergio Rojas.

Además de agregar que «uno sabe jugar. Creo que el se pica pierde y que con ironía y humor negro uno puede decir muchas verdades pero no de manera ofensiva. Yo voy a ser la piraña devoradora de este reality«.

¿Qué espera Sergio Rojas de Palabra de Honor?

Frente al desafío que significa Palabra de Honor, Sergio Rojas afirma: «Es un bonito desafío en mi carrera. Yo agradezco a Canal 13 que me haya juntado el rebaño de hienas para poder ir directamente y no tener que estar buscándolas. Van a estar todas reunidas para que yo me pueda dar un festín (ríe)».

«Ellos se han ganado un lugar porque entienden la industria, por algo son chicos reality y yo soy un periodista incursionando en un reality. Es entrar a un mundo desconocido para mí… es como entrar a la guarida de los famosos. Además, me saca de mi zona de confort y ellos también son más, porque son todos los que yo he pelado, entonces tener a 20 personas que he pelado frente a mí va a ser power».

«Eso sí, no me da miedo porque en mi día a día yo soy enfrentado por los famosos. Ellos me odian, pero yo los amo porque me dedico a hablar de ellos. Es una relación bien especial la que tenemos (ríe)», señala Sergio Rojas.

Con relación a como vivirá el encierro, asegura que «yo me río, encuentro que todo es divertido. O sea, si llego a perder una competencia, me reiré y eso hasta podrá molestar a mis compañeros, pero es parte de mi esencia, a nadie se le va la vida en esto. Es entretención. Y me pueden despertar temprano y uno puede amanecer mal genio, pero nada es terrible y durante el día de seguro se irá suavizando».

Por último, la figura de Zona Latina adelanta cómo podría gatillar algunas acciones en Palabra de Honor, poniendo énfasis en que «le pudo robar el pololo a algunas de las chicas reality, más aún con esta gente extranjera que es tan open mind», aunque luego piensa y plantea que «no quiero tener ningún romance, más bien quiero destruir los romances que existan dentro de esa casa, porque me gusta eso de generar movimientos telúricos donde hay tanta quietud».