«La noto muy sexy»: Faloon Larraguibel habría encontrado el amor en Palabra de Honor

Aunque durante estos días, Faloon Larraguibel sigue apareciendo en ¿Ganar o Servir?, en tiempo real la chiquilla está en Palabra de Honor, donde al parecer ya tendría un nuevo amorcito, lo que la tendría más que feliz.

Cuando se confirmó su ingreso al reality de Canal 13, la ex Yingo se refirió a sus posibilidades de enamorarse en el encierro. «Yo creo que si uno va tan predispuesto a encontrar el amor, no lo va a encontrar».

Siguiendo por esta línea, Faloon Larraguibel agregó que «las cosas llegan por casualidad, y si hay una persona que me llame la atención, me la voy a jugar, pero no me voy a meter con alguien para hacer contenido. De todas formas, no me cierro a esa posibilidad».

El nuevo amorcito de Faloon Larraguibel

Es en este contexto que, quedando solo unos días para el estreno de Palabra de Honor, es que se revelaron algunos adelantos sobre lo que se viene en el programa, incluyendo un posible romance de la comunicadora.

Una de las grandes interrogantes que surgen del casting del reality es la truncada relación entre Fabio Agostini y Faloon Larraguibel, que no pudo desarrollarse en ¿Ganar o Servir?, pero que aquí podría tener una nueva oportunidad.

Al respecto, el español es enfático en su interés en la ex Yingo. «Faloon es muy guapa, me gusta su carita, sus ojos, la boquita, la nariz, tiene un cuerpazo. Me atrae bastante, la noto muy sexy», sostiene Fabio.

Mientras que para Faloon Larraguibel la sensación es similar. «Fabio me llama mucho la atención, es un hombre guapo, inteligente, un caballero. Tengo que conocerlo, uno nunca sabe lo que podría pasar», asegura.

Como espectadora externa, Antonella Ríos le da su bendición a la pareja. «Me parecen súper atractivos juntos, son súper sexies. Me gustaría que se conocieran y comenzaran a descubrirse», afirma la actriz.