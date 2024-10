¡De impacto! Chilevisión confirma la llegada de famosa figura a Gran Hermano Chile

Una sorpresa se vivió durante la jornada de este jueves en Gran Hermano Chile, luego de que se anunciara la llegada de una reconocida figura a la «casa más famosa del mundo», que sin duda dejara la grande.

Se trata de ni más ni menos que de Claudio Michaux, quien desde la temporada pasada está a cargo del react del reality de CHV que se emite a través de YouTube y quien por primera vez tendrá la oportunidad de entrar al encierro.

El anuncio lo hizo el propio comediante durante el más reciente capítulo. «Vamos a romper la cuarta pared. El tío Michoca va a ingresar a la casa de Gran Hermano. Estoy vuelto loco, pero no les puedo decir a qué todavía», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Claudio Michaux agregó: «¿A propósito de una renuncia?, ¿del repechaje?, vaya a saber uno, pero de que entraremos, entraremos». Junto con señalar que «vamos a estar el día lunes, este lunes».

«Así que ojalá que no se vaya Waldo en domingo, que lo último que me falta es no poder conocerlo después de hablar tanto de él», bromeó sobre el participante, que terminó siendo salvado por Pedro Astorga.

Por último, le comentó a los seguidores de Gran Hermano que «lo han logrado, no sé cómo, pero la comunidad de Twitter (X) lo logró».

Claudio Michaux anunció que va a ingresar a la casa de gran hermano #GranHermanoCHV pic.twitter.com/hiRVxXwx7V — maca (@lookingxmiley) October 4, 2024

Las reacciones que dejó el ingreso de Claudio Michaux a Gran Hermano

Como era de esperar, los fanáticos del reality no dudaron en comentar su felicidad por el ingreso de Claudio Michaux, ya que muchos los siguen a través de su react. Además de especular que estará para el «matrimonio» de Michelle Carvalho y Pedro.

«Que entre con remos»; «Ahora si!! Ahora si que sube el raiting»; «Se lo merece, ha levantado gh 1 y 2 a pulso, te amo michoquita»; «Lo máximoooooo tio Michooooo «; «Grande Tío Michoca, merecido por el tremendo completo con lechuga que se mandó con el malokio» y «Hasta que se logró» le escribieron.