Finalista de Gran Hermano Chile barrió con reingreso de Cony Capelli: «La verdad es que ni un brillo»

El capítulo del domingo recién pasado de Gran Hermano, estuvo marcado por la visita de Cony Capelli, ganadora de la primera temporada. Pese a esto, el rating no acompañó al reality de CHV y la llegada de la bailarina no prendió como se esperaba.

Y junto a las críticas del público sobre su reingreso, otra de las finalistas del ciclo anterior tampoco estuvo muy conforme con su rol y no dudó en criticar sin filtro su papel durante sus primeras horas en la «casa más famosa del mundo».

Nos referimos a Scarlette ‘Eskarcita’ Gálvez, quien durante el react por YouTube ‘Stalkeando la casa’, comenzó señalando que «encontré bastante fome la entrada, desabrido, sin sabor, aburrido».

El crudo análisis sobre Cony Capelli en Gran Hermano

«No voy a tener pelos en la lengua, no me voy a hacer la loca. Esperábamos más. Queríamos ver el mundo arder, sin arder en él y lo único que tuvimos fue una unión de corazones», afirmó sobre el nuevo paso de Cony Capelli por Gran Hermano.

De todas formas, Eskarcita quiso darle tiempo a su excompañera, pues recién se está aclimatando al encierro y guardando energías para el momento correcto. Eso si, le advirtió a los seguidores del reality de CHV que no esperen verla en el mismo rol que tuvo en la primera temporada.

«Cony pensé que ibas a entrar más bomba, pero claramente no fue la ocasión. Vamos a ver qué pasa en este tiempo que estés, y qué va sucediendo. Le damos tiempo. Obviamente, me gusta que entre, no deja de ser la ganadora», afirmó la influencer.

Por último, mencionó que «tampoco esperemos ver a la Cony del GH 1 ahora en el GH 2. Eso también va por el crecimiento que ha tenido, la imagen y todo, pero esperábamos más, y la verdad es que ni un brillo».