Por «complicaciones» tras infarto: Revelan que Roberto Nicolini va a recibir la Unción de los Enfermos

Durante la jornada del domingo se dio a conocer que el recordado animador nacional Roberto Nicolini, sufrió un grave «infarto posterior agudo», que lo mantiene en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) por otras complicaciones.

Es en este contexto que, Luz Rivanera, pareja del también actor de 65 años, ha recurrido a sus redes sociales para informar a sus seguidores y amigos sobre los avances en su estado de salud.

Hace unos días, escribió a través de Facebook que el conductor de Pipiripao «no la cuenta de nuevo… El cirujano dice que es el tipo de infarto con mayor causa de muerte. Siendo como es Roberto no podía ser algo ‘común y corriente’… Es ‘intenso’ para vivir la vida. Espero me dejen verlo en un rato. Lo vi a través del vidrio de la habitación, pero no autorizan entrar a la pieza aún».

«Agradecemos oraciones y buenas intenciones. Como dice siempre el mismo Roberto, ‘vivir es un riesgo siempre’. Está vivo y aporreado pero vivo. Gracias Dios. No lo cuenta de nuevo y de haber hecho función habría muerto en el escenario… Por favor insistimos en el pedido por rotativas y buenas vibras», es parte de lo que señaló en su momento.

Pero en las últimas horas, se dio a conocer que al parecer el estado de salud de Roberto Nicolini empeoró, por lo que están recurriendo a medidas más extremas.

La nueva medida para Roberto Nicolini

Resulta que su pareja, indicó en un post de la red social antes nombrada que «el infarto fue muy fuerte y están tratando complicaciones en otros órganos que impactó para normalizar sus funciones y no dejen daños permanentemente. Está cansado, muy cansado pero no derrotado y agradece cada saludo, cada buena intención en oraciones o meditaciones o lo que sea».

Frente a esto, es que Roberto Nicolini se mantiene «inmovilizado por temas de coagulación», por lo que la familia decidió que reciba la Unción de los Enfermos. «Como es creyente vendrá un sacerdote a darle el sacramento de la Unción de los Enfermos».