Ex La Isla de las Tentaciones es el nuevo confirmado de Palabra de Honor: «Creo que algún tipo de problema mental tenemos»

Hace tan solo unos minutos que Canal 13 confirmó a dos nuevos participantes para Palabra de Honor, los que suman a Negro Piñera, Catalina Pulido y Marcianeke para enfrentar el encierro de estilo militar.

Una de ellas es Yuli Cagna, conocida chica reality, quien llega acompañada de ni más ni menos que de su nuevo amorcito, a quien conoció al interior del reality de parejas ‘La Isla de las Tentaciones’.

Estamos hablando de Victorio ‘Vico’ Bouvier, influencer argentino, quien ganó popularidad gracias a su ingreso al encierro antes nombrado. «Me llegó la propuesta de participar en un reality y yo nunca había visto un reality. No sabía que ni que existían y fue todo muy rápido, en 10, 15 días me hicieron todo y me soltaron adentro».

Sobre su relación con Cagna, el chiquillo afirmó que «lo primero que veo es a Yuli sentadita ahí, con un vestidito, la panza al aire, y un boludo con jopo al lado. Y casi me muero ese primer día, me quería casar con ella, tener hijos… no sé, un montón de emociones».

Junto con esto, Vico Bouvier afirma que «yo creo que algún tipo de problema mental tenemos, algún daño neuronal, porque tenemos el mismo sentido del humor. Yo hablo muchas pelotudeces a veces cuando la ocasión amerita, o no, y ella también. Entonces dije ‘por Dios, ¿de dónde salió esta chica?’. Y también tenemos el mismo carácter y nos afectan las mismas cosas y las mismas situaciones por igual».

A lo anterior, agrega que «nos llevamos muy bien y creo que estamos en el mejor momento de la relación. Estamos enamorados al 100%. Ya conocemos a la familia también, hace poco juntamos a nuestros papás, todos con todos. Es la primera vez que llevo suegros a mi casa».

Vico Bouvier y su desafío en Palabra de Honor

A sus 33 años, Vico Bouvier confiesa que «no me considero un galán ni un conquistador. Me considero divertido y creo que con sentido del humor se te abren muchas puertas. También soy honesto, frontal y directo, pero no tenía ni la más pálida idea que podía llegar a ser un tentador ni a estar en un reality. Sin embargo, me gustan las experiencias nuevas y me gusta estar incómodo, así que fue una experiencia espectacular de vivirla. Dura y difícil, porque tuvo muchas emociones que no esperaba, pero me gusta que me sorprenda la vida».

De cara al desafío de Palabra de Honor, afirma: «Me da nervio la parte de la exposición, pero no la disciplina. Yo no tengo drama con el horario porque yo me levantaba muy temprano a trabajar, y la parte militar me gusta, me gusta entrenar y puedo acatar órdenes. Además, físicamente me siento bien, ya tengo 33 años, no tengo 25, pero no me gusta perder. Quiero ganar a toda costa, como sea, aunque siempre dentro de las reglas y sin jugar con los valores».

Para cerrar, menciona que para su relación «va a ser una prueba de fuego, porque seguramente nos van a poner a prueba. Pero vamos a tener que superarla. De mi parte no tengo miedo de que caigamos en tentaciones, porque creo que estamos en el mejor momento de nuestra relación y no se me cruza por la cabeza estar con otra persona. Y tengo la misma confianza de Yuli».