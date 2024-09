Latife Soto impacta con predicción sobre relación de Faloon Larraguibel con famoso animador: «Hay una pasión»

Durante los últimos días, Faloon Larraguibel ha estado en el centro de la noticia farandulera, esto luego de que se filtrara una foto junto a Julio César Rodríguez, en un evento de perfumes, donde aparece oliendo su muñeca.

A raíz de esto, es que varios portales de espectáculos aseguraron que se trataba de una «cita secreta» entre las figuras, pero rápidamente la ex ‘Ganar o Servir’ salió a desmentir el romance, señalando que «¿Los pillaron haciendo qué? ¡Nada! Nos encontramos en un evento, ¿cuál es el problema? No necesito ningún hombre que me dé dinero, para eso trabajo».

Pese a esto, es que recientemente, Latife Soto salió al baile, asegurando que al parecer si podría haber un romance entre los comunicadores dentro de un tiempo

Resulta que durante su participación en ‘La Hora de Jugar’, la tarotista se refirió a si de verdad existía alguna posibilidad de relación entre Faloon Larraguibel y Julio César Rodríguez, frente a lo cual afirmó que existía un futuro entre ambos.

Latife Soto y la predicción amorosa para Faloon Larraguibel

Tras sacar sus cartas, Latife Soto señaló que «aquí hay algo. Hay una pasión, hay una atracción, hay un interés. Se están haciendo interesantes estas personas, esta pareja».

«Hoy es como un juego. Es como que los dos están cerrando ciclos de una relación anterior… Pero en unos tres meses, antes de diciembre, podría existir algo más serio», continuó la guía espiritual en el programa de Mega.

Frente a esto, es que María José Quintanilla le preguntó si acaso podría llegar al matrimonio la supuesta relación entre Julio César Rodríguez y Faloon Larraguibel. «No. Él como que no es de matrimonio. Le gusta la convivencia, familia, pareja, pero no es de matrimonio. Las cartas están diciendo que pueden tener algo más serio pero él no es de matrimonio» indicó.