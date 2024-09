La fuerte reacción de hombre al que sus hijos mandaron a matar en Concepción: «Mejor me hubiera muerto»

El caso policial que impactó a Concepción en el último tiempo es el de Mauricio Guzmán, conocido comerciante de la zona, quien sufrió un brutal intento de asesinato por parte de sus tres hijos, quienes contrataron a un colombiano para realizar esta acción.

Finalmente, el sicario falló en su tarea y terminó delatando a los hermanos, quienes no le pagaron la suma prometida. Mientras que el padre quedó hospitalizado, fuera de riesgo vital, pero con graves secuelas.

Es en este contexto que, en las últimas horas, César Saumón, un amigo de Mauricio, reveló que lo dieron de alta y volvió a su departamento, pero al poco tiempo volvieron a internarlo por su estado de salud.

La reacción del hombre al enterarse del plan de sus hijos

En conversación con Contigo en la Mañana, el amigo del comerciante confesó que ya sabía todos los macabros detalles del plan que tenían sus hijos para quitarle la vida.

«Lo fui a ver a su departamento cuando lo dieron de alta. Cuando uno va a ver a alguien, le da ánimos, pero como ya le habían contado, él me dice ‘mejor me hubiera muerto para no haber sabido’ lo que le había pasado», afirmó.

Siguiendo por esta línea, el también comerciante de Concepción, reveló que «para él, peor que lo que le hicieron, fue haber sabido quiénes atentaron contra su vida».

Por otro lado, César indicó que «Mauricio es un hombre simpático, de familia, estudió, se hizo profesional, trabajó en varias empresas, pero cuando falleció su padre, él volvió con su madre a trabajar acá al local».

«Conversé con la mamá ayer y me dice que el viernes pasado lo llevaron al hospital y vieron que está infectada su operación. Lo han intervenido como tres veces y ha perdido el habla. Ahora ya no está hablando. Su mamá habla y él ya no está contestando», continuó.

Por último, señaló que «aparte de postrado, está con un estado depresivo. Está en estado delicado. Lo único bueno es que se le ha atendido bien, se le han hecho tres intervenciones, pero hasta ahora la situación es delicada».