Confirman a recordada chica reality para Palabra de Honor: «La disciplina es lo que más miedo me da»

De a poquito Canal 13 ha ido confirmando los detalles de Palabra de Honor, su nuevo reality show, pues hasta el momento, solo se han confirmado a Negro Piñera, Catalina Pulido y Marcianeke como participantes.

Pero hace tan solo unos minutos, es que se confirmaron a dos nuevos famosillos para el programa de competencias. Y una de ellas es ni más ni menos que una recordada chica reality, quien recientemente estuvo en la noticia.

La primera se trata de Yuli Cagna, quien participó de ‘¿Volverías con tu ex?’, y que recientemente estuvo con su pareja en ‘La Isla de las Tentaciones’, donde entró con su pareja Mel Alcalde, quien al final la dejó por una de las tentaciones y ella se quedó con Victorio Bouvier.

«Saliendo de ‘¿Volverías con tu ex?’ me quedé trabajando en Chile y ahí conocí a Mel. Estuvimos de novios seis años, viviendo en Chile, y después hicimos el Acuerdo de Unión Civil y nos fuimos a vivir a España. Nos llamaron para ‘La isla de las tentaciones’ de España, pero por la pandemia no pudimos hacerlo. Después de año y medio en España nos contactaron para entrar a ‘La isla de las tentaciones’ de Argentina, entonces dijimos ‘debe ser el destino’. Y entramos y pasó todo lo que pasó», recuerda.

Yuli Cagna y su llegada a Palabra de Honor

Sobre su nueva relación, Yuli Cagna recuerda que «la primera noche que Vico se presenta y empieza a hablar, a mí me hacía reír mucho, y las chicas me decían que era como yo pero en versión hombre. Entonces tuvimos una conexión más como de amistad, porque yo tenía novio y no me iba a abrir si él no hacía nada. Recuerdo que yo estaba con Vico y me dolía el cuerpo, porque tenía ganas, pero lo estaba reprimiendo y me estaba cerrando a él».

Pasando a compartir con su pololo en Palabra de Honor, la reconocida influencer declara que «creo que esta es una relación que puede tener un gran futuro, sin duda. Lo vi desde el momento en que lo conocí. De hecho, cuando estábamos adentro nos conocíamos hace una semana y yo le preguntaba a él ‘¿Vos querés ser papá? Porque yo sí quiero ser mamá’. Fue un flechazo total».

Por último, Yuli Cagna señala que en esta nueva oportunidad «es mejor que este reality no tenga objetivos de romper parejas, con lo que me pasó. Lo que más quiero es pasarla bien, porque los dos realities en que estuve los disfruté mucho».

«Y hay que decir que esta vez me siento mucho más preparada que la primera vez para las competencias, en ‘¿Volverías con tu ex?’ me desmayaba, me tenían que poner suero», agregando que «la disciplina es lo que más miedo me da, yo tengo terror. Yo soy una persona que hace muchos años se despierta a la hora que quiere, entonces creo que me va a costar un montón. A mí me despertás y me pongo de mal humor» cerró.