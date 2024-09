José Antonio Neme impacta al revelar que le ofrecieron millonario sueldo para volver a TVN

La noticia que impactó al país en los últimos días, es la protagonizada por Marcela Cubillos, esto luego de que un reportaje de El Mostrador, revelara que la exministra de educación tenía un sueldo de 17 millones de pesos al mes como docente en la Universidad San Sebastián.

Hay que mencionar que este exorbitante monto lo recibía incluso mientras vivía en España, sin hacer clases. Por lo mismo que se volvió tema obligado en todos los matinales, incluido Mucho Gusto, donde José Antonio Neme no dudó en hacer un duro análisis.

«Yo no tengo en nada en contra de ella, pero los hechos son muy claros. En ni una parte del mundo, un profesor universitario gana eso. La decisión de haber aceptado ese sueldo, es imprudente», comenzó señalando el periodista.

Tras esto, José Antonio Neme impactó a sus colegas del matinal de Mega, luego de dar a conocer un caso personal con relación a una jugosa oferta laboral que terminó rechazando.

José Antonio Neme impacta con desconocida revelación

«Lo digo honestamente: a mí me llamaron de Televisión Nacional de Chile y me pusieron sobre la mesa un contrato bastante millonario y yo les dije ‘no, no me voy a ir a TVN a cobrar ese sueldo, porque no corresponde’. Lo desclasifiqué. Punto», aseguró el comunicador.

Siguiendo por esta línea, agregó que «eso fue hace un año y medio; me llamaron y me pasaron a un ejecutivo que hoy día no está y me dijo ‘mira, nos gustaría que volvieras a TVN’. Les dije ‘ya, ok, yo gano esto, pero la verdad es que ustedes no me pueden pagar eso’».

Por último, José Antonio Neme confesó la respuesta por parte del canal público. «Me dijeron ‘no, si te podemos pagar’, pero les dije ‘no, no me pueden pagar. No le puedo cobrar a TVN un sueldo de estas características’. No, porque no corresponde».