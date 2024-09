¡De impacto! Julio César Rodríguez vivió violenta encerrona: Lo apuntaron con pistola en la cabeza

Durante el capítulo de hoy en Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez impactó al relatar que, durante la noche de este lunes, fue víctima de un violento asalto, por parte de un grupo de delincuentes que se llevó su auto.

Este hecho ocurrió en Vespucio, mientras estaba detenido en una luz roja, tras ir a dejar a un amigo en su casa. En ese momento, es que cuatro sujetos de un vehículo que estaba a un costado y lo abordaron.

Según el relato de Julio César Rodríguez en el matinal de CHV, lo amenazaron con una pistola, robando su auto y todas sus pertenencias, entre las que se encontraban sus documentos y su celular.

El relato de Julio César Rodríguez sobre el violento asalto que vivió

Tras esto, el animador confesó que los delincuentes le hicieron una particular petición. «Fue una situación bastante ridícula, porque pensé que me estaban saludando (…) Cuando vi las pistolas me bajé al tiro. Me pusieron una en la cabeza, pidiéndome el cortacorriente».

«Nunca sentí miedo, porque creí que era falsa. Estaban tapados, se le veían solo los ojos», continuó.

Por otro lado, Julio César Rodríguez afirmó que pudo haber arrancado con su auto, pero prefirió entregar todo. «Como los vi chicos, pensé ‘me pegan un balazo por avanzar’, así que me bajé». Además de agregar que «esto duró 20 segundos (…) No me dieron ni un golpe, para qué te voy a mentir… solo me pusieron la pistola».

Al ser consultado sobre su estado de ánimo, señaló que se encuentra bien. «Esta es la cuarta ‘encerrona’ que me hace, de las otras tres me había librado. La verdad es que mi mente siempre tengo presente: ‘Si tengo la oportunidad, parto. Si no tengo opción, entrego'».

«Como ahora estaban tan encima, los vi chicos y con pistolas grandes, decidí entregar», cerró.