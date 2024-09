Gran Hermano impacta con inesperada decisión que afecta a instancia clave de la competencia

No cabe que la segunda temporada de Gran Hermano no ha resultado para nada lo que CHV esperaba, pues desde el primer momento el rating no los ha acompañado, sin poder superar las dos cifras. Junto con esto, en cerca de dos meses ya llevan cuatro renuncias, sumado a la particular salida de Angélica Sepúlveda.

Muchos de los seguidores del formato aseguran en redes sociales que los motivos por los que este ciclo no convence al público, es por todos los cambios que hicieron al formato en comparación a la edición pasada.

Pues hay que recordar que en esta ocasión, Gran Hermano decidió juntar a famosos con NN, además de quitar el panel -el cual volvió al mes de su estreno-, enfocarse en la competencia. Pero sin duda que el mayor cambio es la adición del «sótano», espacio al que debían ir los jugadores que perdieran la prueba semanal.

Y este añadido al encierro se convirtió en el más polémico, ya que muchos afirmaron que no funcionaba, ya que desde las primeras semanas no se respetaron las reglas establecidas para diferenciarlo con la casa. Tanto así que en el último tiempo ya casi no había diferencia entre ambos espacios.

Es en este contexto que, en los últimos minutos, Gran Hermano impactó a los jugadores, luego de anunciar un radical cambio para «la casa más famosa del mundo».

El drástico cambio que afecta a Gran Hermano

Resulta que a través de un comunicado que leyó Cami Andrade, ‘Big’ les informó que el sótano dejará de existir, dejando más que sorprendidos a todos al interior del reality de CHV.

«A través de este comunicado quiero manifestarles mi profundo pesar por el cierre definitivo de este entrañable espacio llamado sótano», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, indicó que «por lo tanto, desde esta noche dormirán todos en la casa grande y mañana la competencia tendrá como fin clasificar a los jugadores para la prueba del liderazgo».

🔴 CLAUSURARON EL SÓTANO: Jugadores se pusieron a llorar y realizaron ceremonia de despedida mientras que el fandom celebra que hayan eliminado el ultimo sobreviviente de un formato mal trabajado y fracasado que quisieron instalar en #GranHermanoCHV «A través de este comunicado… pic.twitter.com/FTWsc7XWP9 — Alee (@SoyAleeOrtiz) September 9, 2024