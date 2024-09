Daniela Colett se confiesa por quiebre con Luis Mateucci: «Estabas conmigo por despecho»

No cabe duda que Daniela Colett y Luis Mateucci se convirtieron en una de las parejas más polémicas dentro de ¿Ganar o Servir?, esto a raíz de los constantes conflictos que protagonizaron dentro del encierro, mientras mantenían su romance.

Es en este contexto que, su relación no sobrevivió fuera del reality de Canal 13, por lo que en conversación con el streamer chileno Joaquín Zim Guzmán, la brasileña comentó los verdaderos motivos de su quiebre con el modelo argentino.

«Lo que pasó es que nosotros salimos como pareja, me pidió pololeo allá adentro. Después yo me vine a Brasil y él se fue a Chile», comenzó explicando Daniela Colett en la entrevista, sobre sus primeros momentos fuera de ¿Ganar o Servir?

Los motivos del quiebre entre Daniela Colett y Luis Mateucci

Pero la cosa cambió tiempo después, cuando tuvo tiempo de ver algunos capítulos del encierro y notó actitudes de Luis Mateucci que no le gustaron. «Cuando empecé a ver los capítulos y notar que pasaron muchas cosas que no eran exactamente como se veían, me molesté demasiado».

Frente a esto, es que tras tener una nueva imagen del chico reality, decidió cortar el romance. «Le dije: ¿Sabes qué? Imagínate ver estas cosas que estás diciendo de mí, que estabas conmigo por despecho, por ejemplo. Eso es algo que no se le dice a una mujer».

Tras lo cual, le consultaron sobre como quedó su relación con Luis Mateucci. A lo que Daniela Colett aseguró que ya no existe ningún trato entre ellos.

«Estuvimos hablando un tiempo. Después iba a venir a Brasil, pero le dije que mejor no viniera, y ahí quedamos, supuestamente, como amigos. Luego, ni siquiera como amigos. No nos volvimos a hablar más», afirmó.

De todas formas, descartó tener mala onda con él, pero que le dolió su actitud. «No tengo nada malo con él, pero tampoco tengo nada bueno. Es una persona que hoy, para mí, me es indiferente. Después de la mitad del reality, cambió muchísimo conmigo adentro, pero pasaron muchas cosas que yo vine a ver acá afuera, cuando estábamos adentro, no lo vi».