Tras muerte de guagua de 9 meses en Estación Central: Abuela lanza brutal amenaza a la dueña de guardería ilegal 

Durante la jornada de este martes, 6 de agosto, se reveló que una guagua de 9 meses murió en Estación Central. El lactante se encontraba bajo el cuidado de la dueña de una guardería ilegal de la comuna.

Se debe destacar que la mujer no solo era la encargada de cuidar al bebé que falleció, sino que también de otros 9 menores. Todo esto sin los permisos correspondientes para cuidar infantes y lactantes.

Por otro lado, no hay que olvidar que la muerte del lactante ocurrió por un descuido por parte de su cuidadora. Esto debido a que lo dejó durmiendo boca abajo por un par de horas, y cuando regresó para revisarlo estaba muerto.

La amenaza de la abuela a la cuidadora ilegal

Según reveló Mega, la abuela del bebé muerto en Estación Central, Rosa Gomera, señaló que «a ella le pagaban, no lo hacía gratis». Posteriormente, destacó que a la mujer, dueña de la guardería ilegal, «le pagaban por el cuidado de los niños, entonces si ella sabe que no podía cuidar a más de cinco, no cojas a diez».

Sin embargo, los dichos de Gomera no quedaron allí, ya que instantes después decidió lanzar una impactante advertencia. «Sea donde sea, ella me va a tener que dar la cara, porque esto no se va a quedar así. Su muerte no se va a quedar impune«, afirmó la abuela del lactante.

«¿Hoy desde la 12 del día lo acuesta y a las 13:30 horas se da cuenta de que el niño está muerto? Entonces hay negligencia«, cerró.

Por último, debemos recordar que durante la jornada de hoy, miércoles 7 de agosto, se reveló que la cuidadora del bebé quedó en libertad.