¿Nueva renuncia? La nueva regla de Gran Hermano que desató el enojo de Pedro Astorga

La noche de este jueves se emitió un nuevo capítulo de Gran Hermano, que estuvo marcada por la nominación de una nueva placa. Pero sin duda, lo que llamó más la atención es una nueva regla que anunciaron y que dejó bastante molesto a Pedro Astorga.

Todo comenzó cuando el primo de Pangal Andrade debió salir frente a sus compañeros para elegir quién era el jugador que sacaba de los nominador. Esto debido a que nuevamente ganó la prueba del líder, en la que debían subir a 60 metros de altura.

Es en este contexto que, previo a anunciar su decisión, Diana Bolocco comenzó señalando que «tengo una información para ti y toda la casa, con una regla que tiene que ver con el liderazgo». Junto con agregar: «A partir de ahora, el líder no se puede repetir dos semanas consecutivas».

Tras esto, le dijo a Pedro Astorga que «tú puedes volver a ser líder, pero no la semana que viene, para darle oportunidad a otros compañeros, para que haya que alternancia en el cargo, que siempre es positivo». Esto debido a que el deportista ya es considerado como el jugador más fuerte.

Pedro Astorga dejo clara su molestia en Gran Hermano

Como era de esperar, el chico reality demostró su molestia de inmediato. «¿Eso significa que, supongamos, en la prueba del líder yo no puedo competir?». A lo que Diana le respondió que «No, no puedes competir».

Aunque si le aclaró que puede participar en las pruebas grupales. «Tú puedes competir en la prueba que determina si vives en el sótano o en la casa, pero la próxima semana no puedes participar en la prueba del líder», además de preguntar si «¿tienes algún reparo?».

«Sí, Si entré a este programa es para competir y si no me dejan competir porque soy bueno compitiendo; es una lata», lanzó Pedro Astorga, quien en varias ocasiones ha mencionado que lo único que lo mantiene cuerdo dentro de Gran Hermano es la oportunidad de estar en las pruebas.

Y a pesar de que Diana Bolocco aseguró entender que no le gustara esta nueva regla, el participante dio a entender que podría no seguir en el encierro. De la misma forma que Sebastián Ramírez, quien renunció hace algunos días.

«No es que me ponga triste, pero me da rabia», declaró. «Si yo vengo a este programa es para competir y si no me dejan… es fácil la decisión, la verdad», cerró Pedro Astorga.

🔴SE SACARON LA NUEVA REGLA DESDE LA RAJA: Líder no podrá repetirse dos semanas consecutivas 🤦‍♂️ #GranHermanoCHV Hermano, la gracia de GH es la prueba del líder. Le puedes caer pésimo a todos, incluído al mismo público, pero con esta prueba, aseguras tu estadía en la casa y… pic.twitter.com/7lsHc1vpus — Alee (@SoyAleeOrtiz) August 2, 2024