Gran Hermano tomó radical decisión tras la renuncia de Sebastián Ramírez

El capítulo de este miércoles en Gran Hermano estuvo marcado por la inesperada renuncia de Sebastián Ramírez. Esto luego de que lo sancionaran con ir a placa directa tras protagonizar un duro enfrentamiento con Manu Napoli.

Y como era de esperar, el polémico chico reality no se quedó calladito, ya que mientras caminaba a la puerta de salida de la «casa más famosa del mundo», empezó a lanzar duros dichos en contra del italiano.

Es en este contexto que desde la producción de Gran Hermano, aprovecharon de dedicar el último episodio a hacer un especial sobre la renuncia de Sebastián Ramírez, con todos los coletazos que dejó. Además de hacer un inesperado cambio en su emisión normal.

Este es el radical cambio que tuvo Gran Hermano

Resulta que los miércoles son las jornadas de nominación, pero por la salida del chico reality, decidieron por esta semana moverlo para hoy jueves.

«Este es un capítulo especial, a propósito de lo que sucedió con Sebastián, y por lo mismo hoy no va a ser noche de placa ni de nominación. Eso se va a posponer para mañana, por la hora y por la contingencia de su salida», señaló Diana Bolocco durante uno de los contactos con la casa en Argentina.

Es de esta forma que, durante el capítulo de este jueves en Gran Hermano, se hará la nominación en vivo, la prueba de salvación de los nominados, además de la salvación del líder, que resultó ser por segunda vez Pedro Astorga.

Por último, hay que mencionar que la conductora del reality conversó con Manu sobre la salida de Sebastián Ramírez, afirmando que «yo me alegro mucho. Hoy lo hablé con Gaby de hecho. He logrado una cosa más, la de controlarme, de no bajarme al nivel de determinadas personas».

«Soy feliz porque logre esto, porque puede ser que en otras ocasiones, con una persona así podría pasar algo. En ese momento, en la salida de la puerta, le dije ‘ya dime cualquier cosa’ porque si estuviera afuera no sé qué podía haber pasado, porque él me tienta demasiado» agregó.