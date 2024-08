Filtran que Nano Calderón estaría en conversaciones para entrar al nuevo reality de Canal 13

Durante los últimos días se han filtrado varias informaciones sobre el nuevo reality de Canal 13, a pesar de que todavía faltan algunas semanas para que comiencen las grabaciones, mientras que ¿Ganar o Servir?, todavía está en emisión.

Es en este contexto que se dio a conocer que el encierro tendrá una temática militar, será de parejas, mezclando a famosillos con desconocidos. Pero esto no es todo, ya que además se reveló que el nombre con el que se trabaja es ni más ni menos que ‘Palabra de Honor’.

Junto con esto, también se revelaron los primeros nombres de los rostros que estarían listos para sumarse al nuevo reality de Canal 13. De acuerdo a lo consignado por Francisco Halzinki, la primera de ellas sería Fanny Cuevas.

Mientras que Pamela Díaz señaló en ‘Hay que decirlo’, que Adriana Barrientos y Pincoya, finalista de Gran Hermano, también llegarían al espacio.

Pero en las últimas horas, comenzó a circular la información de que el hijo de una famosa animadora sería uno de los platos fuertes del nuevo reality de Canal 13 y a continuación te contamos todos los detalles.

Nano Calderón llegaría al nuevo reality de Canal 13

De acuerdo a lo consignado por el portal de Instagram, Infama, ni más ni menos que Nano Calderón estaría en conversaciones para sumarse a ‘Palabra de Honor’, esto luego de un particular mensaje que subió a sus historias.

Resulta que el estudiante de derecho publicó una postal desde una oficina, donde se puede ver el logo de Canal 13. «Como que agua y no me tienen coca zero, empezamos mal. Están todos en el canal locos que esté sentado aquí jajaja. Uno se acercó a decir Nano, cuando dijiste ‘los escucharé’ aquí saltaban porque venías», escribió.

Mientras que un segundo registro, Nano Calderón, subió un registro en el interior de la estación, aumentando aún más las expectativas sobre su llegada a la televisión.