Revelan que conocida animadora estaría «congelada» de la TV por polémica razón

A tan solo un tiempo de su regreso a la TV nacional, una conocida animadora estaría pasando por un complicado momento, luego de que volviera a salir de pantalla tras ser congelada de su propio programa.

Estamos hablando ni más ni menos que de Eva Gómez, quien en mayo asumió la animación de ‘Caja de Pandora’, programa de La Red y que estaría pasando por una nueva crisis, luego de la salida de uno de sus rostros, sumado al «congelamiento» de la española.

Así es como lo informaron en ‘Que te lo digo’, donde afirmaron que en el canal antes mencionado no tendrían planes para un pronto retorno a la televisión de Eva Gómez, a pesar de que se anunció su llegada con bombos y platillos.

Este es el motivo por el que habrían congelado a Eva Gómez

De acuerdo a lo señalado por Luis Sandoval en el programa de Zona Latina, problemas internos al interior del canal habrían provocado que ‘Caja de Pandora’ saliera del aire.

Junto con esto, Erik Cristo, más conocido como Lelo, y panelista del espacio, dio más detalles. «Están ahí medio un poco inestables la verdad, no puedo dar mucha información porque aún estoy ahí con ellos. Pero lo que sí les puedo adelantar es que se van de La Red, están en conversaciones con un canal muy cerca de por aquí».

«Así que pronto lo van a seguir viendo y Eva Gómez sigue conduciendo. Así que no piensen que le duró poco la animación porque sigue en pantalla junto a Caja de Pandora… con una nueva casa televisiva», continuó el recordado chico Yingo.

Por su parte, Sergio Rojas afirmó que «llevan dos semanas fuera de pantalla… Dicen que ellos estarían preparando una nueva temporada. Pero hasta el momento, según lo que yo he podido sondear, no existe señal clara donde pudiesen estar».

«La pantalla que le prometieron a Eva Gómez no era la que efectivamente se cumplió, no era un prime y era un programa más magazinesco, igual le hacía ruido el tipo de invitados que iban generalmente al programa. Posiblemente no estaba muy cómoda», cerró Luis Sandoval.