Este es el millonario sueldo que recibe Michelle Carvalho como influencer y cuánto gana en Gran Hermano

Desde el comienzo de la segunda temporada de Gran Hermano, Michelle Carvalho se ha convertido en una de las participantes más populares, gracias a su personalidad, además de la todas las polémicas en las que se ha visto envuelta durante las últimas semanas.

Es en este contexto que, recientemente la brasileña dejó la escoba en una conversación con Alexandra ‘La Chama’ Méndez, en la que le contó la millonaria cifra que recibe al trabajar como influencer y lo que arriesga al ingresar al reality de Canal 13.

El millonario sueldo de Michelle Carvalho como influencer

Según lo que contó Michelle Carvalho, confesó que gana mucho menos en Gran Hermano, pero espera que el encierro la ayude a posicionarse en redes sociales. «Yo estaba vendiendo un Reels y dos Stories por 3 mil dólares (aproximadamente 2 millones 800 mil pesos chilenos)… y eso lo grabo en 20 minutos».

Tras esto, la chica reality contó que su sueldo diario en el programa no es muy alto en comparación. «O sea, en 20 minutos yo hacía 3 mil dólares y acá estoy ganado como 800 dólares el día ($760 mil aproximadamente)». Agregando que «24 horas de locura, de desgaste mental por 800 dólares».

Frente a esto, es que la Chama le consultó si tras Gran Hermano iba a estar «igual o mejor», a lo que Michelle Carvalho afirmó que no estaba muy segura.

«Espero (que mejor), que todo este sacrificio mental y desgaste emocional me traiga ese retorno, que cuando salga las agencias digan ‘la quiero’, o que las métricas de Instagram hayan volado» lanzó. Junto con mencionar: «Porque salir mal parada, con mala fama, destruida y que no me contraten… ¡Uh! Sería mi ruina».

Hay que mencionar que durante las primeras dos semanas Michelle Carvalho ha sido nominada por sus compañeros para abandonar Gran Hermano. Pero el público la ha salvó en aquella ocasión de las primeras.