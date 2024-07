«Que es ridícula la señora»: Destrozan a Yuyuniz Navas por comentario sobre Pedro Astorga en Gran Hermano

Desde que se confirmó el ingreso de Yuyuniz Navas junto a su hija a la nueva temporada de Gran Hermano, se convirtió en el foco de las críticas por antiguas declaraciones. Y desde el estreno del reality, la mala onda solo parece ir en aumento.

Resulta que, a pesar de que el punto de interés de su participación es que está acompañada de la joven de 23 años, por lo que más ha llamado la atención es por sus polémicas y comentarios en contra de algunos compañeros.

Es en este contexto que, desde su llegada, Yuyuniz Navas ha apuntado todos sus dardos en contra de Pedro Astorga, quien es uno de los personajes más queridos del público. Y en las últimas horas, no dudó en volver a criticar al chiquillo.

Durante una conversación con Camila Andrade, la hija de Eli de Caso, afirmó saber cuál es el motivo por el cual el chico reality lleva varios días resfriado.

«Hoy día amaneció resfriado y ¿qué significa? Cuando tú te resfrías refleja cómo tú estás (…) ¿Qué pasa?, es cuando no te quieres conectar con el mundo. Cosito, no sé lo que habrá vivido él en su vida, pero muy solito parece» señaló. Dando a entender que al no estar conectado con su entorno.

Llenaron de críticas a Yuyuniz Navas en Gran Hermano

Como era de esperar, los usuarios de redes sociales, no dudaron en lanzarse con todo en contra de Yuyuniz Navas, defendiendo con uñas y dientes a Pedro Astorga mientras la criticaban por tratar de buscar un significado más profundo a su resfrío.

«El Pedro es el que más se conecta realmente con el mundo y la naturaleza y va ser porque falta de este»; «Está y la Carlyn viven en una nube de pedo»; «O sea, yo porque me conecto con el mundo me resfrió»; «Ese resfriado es por el aire acondicionado jskskska que es ridícula la señora»; «Esta mujer no sabrá de la existencia de virus?» y «Vieja culia ridícula weon, es insoportable» escribieron.