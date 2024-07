Polémica ex Tierra Brava es la nueva participante de ¿Ganar o Servir?: «Me da lo mismo lo que opine la gente»

Justo cuando CHV confirmó la fecha de estreno de Gran Hermano Chile 2, es que Canal 13 se jugó todas sus fichas, anunciando hace tan solo unos minutos, la llegada de quien es sin duda la participante más polémica en pisar ¿Ganar o Servir?

Estamos hablando de ni más ni menos que de Pamela Díaz, quien luego de su paso por Tierra Brava, decidió sumarse nuevamente a un encierro, donde promete dejar la escoba durante su participación.

«Acepté entrar porque me pareció interesante. Para mí estar en un reality es como estar en una teleserie. Me gustan los contenidos de reality, me salen fáciles, es algo que entiendo perfectamente en mi cabeza. Sé jugar muy bien mi papel de Fiera, sé muy bien lo que voy a hacer, trato de ir tres pasos más adelante y después lo informo», señala la animadora.

Según Pamela Díaz, sus intenciones no son confrontacionales de antemano. «Espero que sea una rica experiencia y pasarlo bien, disfrutar. Voy a ir a armar mi grupito, a desenvolver varias cosas, a unir, a desunir. Espero que no me molesten, porque todos saben cómo soy yo y lo que hago. Entraré con cautela porque debo cuidarme bien, pero sabiendo también que seguramente voy a tener problemas con algunos, como Mateucci y Oriana».

«La gente a veces no entiende mi actuar en un reality, porque a veces me encuentran violenta y a veces divertida. Y me da lo mismo lo que opine la gente a la que no le gusto», manifiesta.

Pamela Díaz y su paso por ¿Ganar o Servir?

Consultada por quiénes serán sus compañeros de encierro, donde se reencontrará con Luis Mateucci y Botota, entre otros, La Fiera tiene decididos los que mejor le caen entre aquellos con quienes no ha trabajado.

«Me gusta la Faloon, es una mujer interesante, sabe pelear sola. Es media chispita, un personaje atractivo. También me gusta Gala, porque pelea con elegancia, sin levantar la voz. En cambio, Oriana ahora está mostrando una cara más divertida y simpática, pero en realidad no es así», enumera.

Además, en el encierro Pamela Díaz se reencontrará con Facundo González, modelo argentino con quien tuvo una relación en las semanas previas a su ingreso al reality, y que ahora se ha visto en pantalla inseparable de Oriana Marzoli.

Al respecto, Pamela es drástica. «Facundo no es un personaje importante. Siento que aunque tenga una buena relación con él afuera, no tengo mucho que opinar sobre él y lo que ha hecho adentro. Yo soy súper práctica, cuando algo no va, no va. Voy a entrar a jugar, a divertirme, a ser simpática y Fiera a la vez, y si Oriana y Facundo no entienden eso, es problema de ellos».