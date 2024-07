Nico Solabarrieta habla por primera vez de la separación de sus padres: «No estoy en un lugar…»

Una de las separaciones más comentadas del último tiempo en el mundo del espectáculo es la de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, quienes le pusieron fin a su matrimonio, tan solo a algunos meses de superar una crisis y la rehabilitación del animador.

Es en este contexto que, hace unas semanas, la propia periodista decidió hablar del tema en una entrevista con Luis Jara, donde mencionó brevemente que «evidentemente que la vida avanza, sigue». Junto con agregar: «Siento que todavía estoy súper joven, que tengo toda una vida por delante y que si aparece alguien que realmente a mí me pase algo, absolutamente estoy dispuesta».

Por su parte, Fernando Solabarrieta también se refirió a su separación, señalando que «yo me enamoré una sola vez y ese amor lo voy a respetar para siempre. Nunca más me voy a enamorar, nunca más voy a tener una pareja. Tuve una mujer, que es la madre de mis hijos y eso lo voy a respetar para siempre».

«Tuve una hermosa relación de pareja, tuve un matrimonio espectacular que lamentablemente se terminó, con tres hijos maravillosos y ya está ¿Por qué volver a tener una relación? Amar es sufrir», continuó en aquella ocasión.

Es en este contexto que ahora, Nico Solabarrieta, hijo mayor de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, decidió romper el silencio sobre esta situación.

Nico Solabarrieta y la separación de sus padres

En conversación con AR13, el chico reality mencionó que «mira, yo en ese sentido trato de mantenerme un poco al margen, por supuesto que yo tengo una relación con mis dos papás, los amo con toda mi alma, pero siento que no estoy en un lugar donde no me correspondería hablar de mis papás».

Siguiendo por esta línea, Nico Solabarrieta mencionó que la separación es un asunto que «tienen que resolverlo entre ellos, son dos personas adultas. Yo desde la posición de hijo, por supuesto que los voy a apoyar, pero no me puedo involucrar más que eso».