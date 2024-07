Antonia Casanova de Gran Hermano aseguró que se habría involucrado con reconocido artista urbano: No sería tan «humilde»

Los cahuines van y vienen en la nueva temporada de Gran Hermano. En esta ocasión, Antonia Casanova confesó que se habría involucrado con un reconocido artista urbano nacional.

En medio de una conversación con sus compañeras, la hija de Yuyuniz Navaz reveló detalles del affaire que habría tenido con el cantante, esto luego de que se revelará que Daniela (primera eliminada de la competencia) también se habría vinculado con él.

Nos referimos a Pailita, reconocido cantante que cuenta con millones de reproducciones en plataformas digitales y es uno de los artistas más consolidados a nivel nacional.

«Yo igual me había comido al Paila», partió diciendo la tiktoker mientras mantenía una conversación con Camila Power, Karina Jerez y Linda Marcovich, según se evidenció en la emisión del día viernes.

«¿Y qué tal?», preguntaron rápidamente sus compañeras. «Sí, no sé…» señaló de manera dubitativa, para ser interrumpida por Camila Power.

La última, señaló que «la Dani dijo que había tenido una mala experiencia. Como que el hue… es muy así», realizando un gesto de «sensibilidad».

«Es muy quebrado», le preguntaron. «Sí, es quebrado», confirmo Antonia a sus compañeras de encierro.

Rápidamente, las jugadoras lanzaron comentarios acerca del cantante de «Dimelo Ma». «Se creen el cuento igual», «Y se ve tan humilde», «No todo lo que brilla es oro», fueron algunas de las reacciones.

Antonia Casanova sobre Pailita

Luego de la conversación, la hija de Yuyuniz revelo más información ligada al cantante.

«Le gustan las niñas más chicas. Como que no tengan tanta personalidad, pa’ que sean como más piolita, ¿cachai? Y muy así como obsesionadas con él», aseguró.

Además, agregó que: «Yo fui una hue… muy pesada, de hecho, él me dijo una vez como ‘me gustas, porque tú no me pescai».

Para cerrar, la joven indicó que «me junte con todos sus amigos y yo era como ‘hola’ un hue,,, equis y toda las otras como ¡hola!», agregó, refiriéndose a que ella no lo pescaba.

Hasta el momento, Pailita no se ha referido a las declaraciones de ninguna de las dos jugadoras que han hablado de él.