Lola Melnyck arremete con todo en contra de reconocido humorista nacional: Lo trató de «comediante decadente»

Hace un tiempo, Ernesto Belloni le dedicó unas palabras a Lola Melnyck, luego de que la bailarina lanzara comentarios en contra de Chile. Evidentemente, las redes sociales estallaron rápidamente y los cibernautas le dejaron algunos comentarios.

Es importante destacar que Belloni, en entrevista con el programa Contigo en la mañana, realizó un análisis de los dichos de Melnyck en contra del país, luego de hacer una larga carrera en Chile.

El humorista partió diciendo que «no entiendo la expresión de ella de que los chilenos fuimos tontitos, no la cacho. Lo que sí, ella esperaba relacionarse en Chile con la alta alcurnia, la alta sociedad, pero nunca pudo salir de sus bailarines o su grupo de gente que no era de la alta sociedad. Entonces esa fue una pequeña frustración que tuvo».

Además, agregó que «hizo una carrera más bien de polémicas más que de talento. Siempre fue tratada como que venía de un mal origen, eso la frustraba mucho».

«No sé por qué nos tomó un poquito de mala. Seguramente porque cuando se fue a Brasil nadie la fue a buscar para volver a Chile, nadie le pidió que se quedara», aseguró.

Lola Melnyck arremete en contra de Ernesto Belloni

Los dichos del comediante no quedaron ahí, y la ex Morande con compañía le dedico unos mensajes a través de sus redes sociales.

«Me enteré recién de algunas declaraciones sobre mi encantadora persona vertidas ayer en un matinal o algo así», comenzó diciendo la bailarina.

En ese contexto, agregó que «supe hasta de un comediante decadente al cual yo casi ni le dirigía una palabra y solo lo saludaba por educación, porque no lo consideraba ni lo respetaba, salió a aprovecharse de mi nombre y de la situación», señaló.

A sus palabras, añadió que «para los que me están preguntando a quién me refería en el post anterior y quién es el ‘comediante’ decadente, respondo: me refiero a Ernesto Belloni», cerró la chiquilla.