Daniela Aránguiz reflexiona sobre infidelidades y la exposición de su vida amorosa

Daniela Aránguiz, estuvo de invitada en el programa «Tal Cual», en donde compartió junto a José Miguel Viñuela y Paty Maldonado. Durante el capítulo, la exmekano se tomó un momento para reflexionar de su vida, tras una inesperada pregunta de la opinologa.

Patricia Maldonado señaló su propio caso de infidelidad, el cual matuvo bajo perfil. La cantante consulto a Aránguiz: «En el caso tuyo, ¿Qué beneficio te puede traer a ti como mujer, como mamá?».

La reflexión de Daniela Aránguiz

Aránguiz explicó que, a diferencia de Maldonado, ella no tuvo la oportunidad de mantener sus asuntos privados lejos de la esfera pública. Esto debido a que las infidelidades que sufrió siempre salieron a la luz a través de terceros.

La ex Tierra Brava, estacó que ahora siente la responsabilidad de defenderse y contar su versión de los hechos. Esto con el fin de ofrecer apoyo y empatía a otras mujeres.

«No es algo que yo expuse para la televisión, pero sí como figura pública ahora me siento con la obligación de defenderme, y contar mi versión. El beneficio que te trae eso es que muchas mujeres que no tienen la oportunidad en sus casas dicen: ‘ah, no solamente a mí, sino que también a la Daniela Aránguiz de la tele, a la Carla Jara’«, señaló.

A pesar de haber experimentado dolorosas traiciones, Aránguiz enfatizó que siempre ha mantenido una postura a favor de la familia. Sin embargo, llegó un punto en el que decidió priorizar su propia felicidad y bienestar.

«Yo siempre luché por la familia, mi idea era ser una vieja y estar con mi viejo al lado. Cuidarlo y que nos cuidáramos mutuamente, pero ya llega un momento que dices: ‘ya no quiero más'», aseguró.

La ex Mekano también compartió su perspectiva sobre la infidelidad, argumentando que no cree que sea algo hecho deliberadamente para herir a la pareja. Más bien es una decisión impulsiva motivada por el deseo de disfrutar el momento sin considerar las consecuencias.

Finalmente, Aránguiz hizo una reflexión profunda sobre la relación entre la nueva pareja y los hijos, destacando la importancia de que trate bien a sus hijos. «Si la mujer es una buena mujer, y trata a mis hijos bien, yo sería feliz que mis hijos pudieran compartir con esa mujer», aseguró.

«Yo siempre les he dicho a mis hijos que no tienen que juzgar a su papá por lo que él hizo con mí. Ellos tienen que juzgar a su papá por cómo es como padre», finalizó Daniela Aránguiz.