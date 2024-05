«Estamos juntos hace meses»: Coté López confirma reconciliación con Luis Jiménez

Coté López decidió poner fin a las especulaciones en redes sociales respecto a su vida amorosa. La empresaria despejó todas las dudas que surgieron tras sus dichos en Instagram, confirmando su reconciliación con Luis Jiménez.

Hace solo unos días, como les habíamos comentado, Maria José López se sinceró con sus seguidores en Instagram. Afirmando que no se encontraba soltera, pero sin entregar detalles de quien ocupaba su corazón.

A menos de una semana de haber realizado esas declaraciones en redes sociales, Coté López puso fin a los rumores.

La reconciliación de Coté López

A través de sus historias en Instagram, la fundadora de Clo by Coté confirmo que su galán es nadie menos de Luis Jiménez. Además, aprovecho de entregar detalles del motivo por el que no había revelado antes su reconciliación.

«Cuando nos separamos con Luis yo lo subí, y lo subí para ustedes, porque obviamente ustedes me siguen y nos quieren y todo el cuento ¿verdad?», señaló. «Pero me pasó que apareció en todos los diarios. Aparecieron en la tele hablando de nosotros, y a mí no me gusta eso, porque sí a mí me gustara yo estaría en la tele», agregó María José López.

La autora comentó que prefiere compartir aspectos de su vida de manera selectiva y controlada. Afirmó que su prioridad son sus seguidores, pero que no quiere que su intimidad se vea expuesta en los medios de comunicación.

«Con Luis estamos juntos hace meses, mi gente, y está todo bien. Habrá durado un mes nuestra súper separación, pero si no lo muestro es porque si lo muestro voy a volver a aparecer en todos los canales«, comentó, según consignó Radio ADN.

Coté López aseguró que su relación con Luis Jiménez seguirá siendo algo que comparta en redes sociales. Sin embargo, tendrá algunas reservas ya que como siempre a puntualizado le gusta separar su vida pública y privada.