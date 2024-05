«El humor es terapéutico»: Luis Slimming reaparece con emotiva reflexión tras la muerte de su madre

A principios de la semana pasada, se dio a conocer la lamentable muerte de la madre de Luis Slimming, luego de que la despidiera con un emotivo mensaje a través de Instagram. «Buen viaje, mamita linda», acompañado de una foto junto a ella de cuando era solo un niño.

Desde ese momento que el comediante se ha mantenido en completo silencio, junto con ausentarse de su podcast ‘El Sentido del Humor’. Pero en las últimas horas volvió a las redes sociales con una honesta reflexión sobre su regreso a los escenarios en medio de estos difíciles días.

La emotiva reflexión de Luis Slimming

Acompañando unas fotos de sus primeros shows en vivo tras la muerte de su mamá, Luis Slimming escribió: «Este fin de semana tuve dos shows en Chillan y Linares, los primeros que hacía después de una semana bien dura. No sabía si hacerlos o no, pero me sirvió mucho para darme cuenta que el humor es terapéutico en muchos sentidos».

Siguiendo por esta línea, aprovechó de agradecer a sus más cercanos y al público que llegó a verlo. «Agradecer a mi equipo, a mi amigo Marcelo, que me ha bancado y en especial, a mi familia, a Ana y Mathi, que estuvieron conmigo apoyándome siempre. Las amo mucho y gracias por acompañarme. Gracias a la gente también que se rieron con mis chistecitos».

Como era de esperar, la publicación de Luis Slimming de inmediato recibió más de 16 mil me gusta, además de decenas de mensajes por parte de sus seguidores, los que no dudaron en llenarlo de apoyo.

«Muchos cariños Luchito»; «sacó hasta chistes de la adversidad donco»; «Ánimo Luchito, en esos momentos refugiarse en lo que uno le apasiona es lo mejor»; «Eres maravilloso, puedes con todo Luchito»; «Mucho amor y risas para sobre llevar el dolor de la vida misma»; «El Señor trabaja de maneras misteriosas dijo la ñora Norma, ánimo lucho» y «Lindas palabras, un gran abrazo Luchito».