Suegro de carabinero asesinado revela dramático testimonio: «Yo vi cómo le disparaban»

Sigue apareciendo nueva información sobre el crimen del teniente Emmanuel Sánchez, quien fue asesinado la noche del miércoles, luego de enfrentarse a un grupo de delincuentes, mientras se trasladaba por Quinta Normal con su esposa e hijo de tres años.

Es en este contexto que, Jorge García, suegro del carabinero, conversó con Las Últimas Noticias, donde relató los momentos de terror que vivió su hija durante la balacera que terminó con la vida de su esposo y uno de los antisociales.

«Estamos acompañándola en todo, esto es desgarrador», comenzó señalando el hombre, asegurando que Macarena sigue en estado de shock. «Lo que ella me dice es que venía con él (el teniente Sánchez) y una moto se les cruzó y les tiró un ladrillo al parabrisas. Él se bajó, sacó su identificación de carabinero y apenas mostró su credencial, empezaron a disparar».

El dramático testimonio de la esposa del carabinero asesinado

Junto con esto, señaló que en un principio, el carabinero intentó defenderse «pero me dice mi hija que eran cuatro o cinco personas disparando. Ella, con el dolor de su corazón me dice ‘papá, yo no pude hacer nada’».

«Les faltaban unas cinco cuadras para llegar a la casa. Ella se agachó lo más que pudo, puso la cabeza en la guantera y con el niño entre medio de las piernas para protegerla. Miró hacia el lado y vio cuando estaban acribillando a su esposo, al lado de ella. Y no les importó a los tipos que ella estuviera con un niño pequeño«, continuó.

Además, mencionó que «ella me decía, ‘papá, yo vi cómo le disparaban en el suelo y no pude hacer nada’. Es desgarrador escucharla. Ella está muy mal. Mi hija era muy feliz con su esposo, era un muy buen padre».

Por último, García reveló que el carabinero había conversado días antes con su esposa sobre la situación que atraviesa el país y que temía no volver a casa. «Amor, yo no sé si vuelva porque está peligroso. Y si es así, si no vuelvo, ojalá que algún día tú conozcas a alguien que te quiera y quiera a mi hijo».