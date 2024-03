Vanessa Daroch impacta con acertada predicción sobre famosa chilena

Ya es conocido que Vanessa Daroch es una de las tarotistas más mediáticas del mundo del espectáculo. Por lo mismo que es más que cercana con Pamela Díaz, a quien hace unos meses, sorprendió al lanzarle una serie de revelaciones de lo que se le vendría.

Resulta que, a través de su canal de YouTube, donde La Fiera publicó un nuevo video con la entrevista que le hizo a la guía espiritual, en el cual se puede apreciar un momento que la dejó en shock. Asimismo, y de acuerdo a las cartas que lanzó, Pame conocería a una nueva pareja que llegaría a su vida tras su ruptura con Jean Philippe Cretton.

Esta es la acertada predicción de Vanessa Daroch a Pamela Díaz

Vanessa Daroch le aseguró que Pamela Díaz tendría un nuevo amor en 2024. Pero eso no es todo, ya que sorprendió afirmando que sería mucho menor que ella.

«Tiene viene a enseñar mucho. No es el éste lo descarto, es menor en edad, pero muy grande de acá (de cabeza). Es una persona muy inteligente. No es algo fijo, no es como que se van a conocer y se casan», afirmó.

Luego de esto, Vanesa Daroch sacó la última carta, la cual tenía que ver con los amantes. «Te salió la carta de Los Amantes, es mucho amor, es de ser partner, de reírte. No es nadie de tu pasado, no es volver con alguien, es nuevo. Es alguien que te ha visto hace mucho tiempo, una persona que te tiene echado el ojo».

«Tiene sus lucas, tiene su vida resuelta», aseguró, por lo que Pamela Díaz le consultó si es que él tiene algún terreno.

Del mismo modo, la medium le dijo que: «Es alguien menor que tú, pero se ve… al ponerlos a los dos juntos, tú te ves mucho menos que él. No en tema físico, él tiene presencia. Te va a llamar la atención, al conocerlo te va a encantar y no te va a importar que sea menor, estoy hablando de un menor 2 o 3 años», complementó Vanessa Daroch.

De esta forma, es que debemos recordar que unos días atrás, Cecilia Gutiérrez impactó al compartir unos registros de Pamela Díaz besándose con el modelo argentino Facundo González, íntimo amigo de Fabio Agostini.