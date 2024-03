¿Quieres estar en primera fila del Lollapalooza Chile 2024?: Tiktoker explica como conseguirlo

Desde hoy viernes 15, hasta el domingo 17 de marzo, se estará llevando a cabo el Lollapalooza Chile 2024. El cual se realizará en el Parque Cerrillos, y traerá artistas como Feid, Jere Klein, Kidd Voodoo, Francisca Valenzuela, entre otros.

Ante este evento tan esperado por los chilenos, un gran número de influencers ha revelado sus secretos para conseguir la anhelada primera fila frente a los escenarios. De hecho, La Fran, una tiktoker que ha asistido desde el 2015 al evento, explicó los suyos. No solo eso, también indicó como sobrevive en dicho lugar.

«Esto es lo que he hecho yo para no desmayarme, asfixiarme o pasarla mal, pero no significa que sea experta en primeros auxilios», detalló la tiktoker antes de explicar todos sus consejos de supervivencia.

Primer consejo para el Lollapalooza Chile 2024

La chiquilla explicó que lo primero que hay que tener en consideración son los horarios de apertura al festival. Esto para llegar temprano, y tener lugares privilegiados por ello.

«Si uno quiere ver un artista que toca en el escenario grande en primera fila, tiene que llegar a las 7 u 8 de la mañana a hacer la fila», empezó.

Por otro lado, si es uno de los escenarios chicos, indicó que «entre las 9 y 10 de la mañana estaría bien».

«Cuando abran las puertas, tú corre», detalló haciendo énfasis en ello. Esto debido a que «hay mucha gente que quiere queda adelante y al medio del escenario».

Segundo consejo de supervivencia al Lollapalooza

La tiktoker detalló que comúnmente las rejas miden 1,10 metros. Por lo cual, «cuando quedan 15 o 10 minutos para que empiece el concierto, la gente empieza a empujar para adelante».

«O sea que, en teoría, tus costillas quedarían aplastadas con la reja. Ahí uno empieza a sentirse mal, porque le cuesta respirar», explicó.

Ante ello es que recomendó que lo mejor que se puede hacer en ese caso es relajar el cuerpo y lanzarse hacia atrás. Sin embargo, advierte que ello solo se puede realizar en «momentos donde de verdad te falta respiración».

«No es que tengas que estar acostado todo el concierto, porque molestas al de atrás», detalló.

Tercer consejo para sobrevivir en primera fila

La chiquilla destacó que todos sus secretos se basan en «durar más tiempo respirando».

«La reja es lisa. Tienes que hacer una pequeña sentadilla apoyando solo las rodillas en la reja. Toda la presión va hacia las rodillas y queda mucho más espacio para que uno respire», explicó.

En la misma indicó que ello permite que uno respire bien un rato. Además, molestas mucho menos al de atrás. Sin embargo, las consecuencias de ello es terminar con las rodillas moreteadas.

Cuarto consejo para evitar desmayarse en el Lollapalooza

La tiktoker destacó que, en caso de estar demasiado agotado, «lo único que queda es irte». Esto debido a que «mucha gente se desmaya y, al final, uno deja de disfrutar el concierto».

«La primera fila es para la gente que de verdad le gusta la adrenalina», cerró.